Грузинский активист объявил голодовку в изоляторе

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Арестованный после участия в акции протеста активист Резо Кикнадзе объявил в изоляторе голодовку в знак протеста против обвинения в организации насилия.

Как информировал "Кавказский узел", ранее несколько задержанных на акциях протеста в Тбилиси активистов объявили голодовку в заключении. Так, 18 декабря голодовку объявил член партии "Лело" Вепхия Касрадзе, 21 ноября в СИЗО начал сухую голодовку активист Исако Девидзе.

26-летний активист Резо Кикнадзе, арестованный на акции протеста в Тбилиси за организацию, руководство и участие в групповом насилии, написал родственникам письмо, в котором сообщил, что проводит в заключении голодовку в знак протеста против его преследования властями. Кикнадзе утверждает, что он невиновен и что силовики принуждали его дать ложные показания, сообщил сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

По словам Кикнадзе, в изоляторе голодовку проводят и другие задержанные на акциях протеста. Активист проводит акцию протеста с требованием, чтобы силовики предоставили доказательства его вины, написал 28 декабря на своей странице в Facebook* адвокат Кикнадзе Гужа Авсажанишвили.

Напомним, в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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