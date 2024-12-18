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13:05, 18 декабря 2024

Грузинский оппозиционер Касрадзе объявил голодовку в изоляторе

Вепхия Касрадзе. Скриншот видео https://ru.netgazeti.ge/65721/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный член партии "Лело" Вепхия Касрадзе объявил голодовку в знак протеста против обвинения в организации насилия на уличных акциях.

Как писал "Кавказский узел", член партии "Лело" Вепхия (Вепхвиа) Касрадзе арестован по обвинению в организации и руководстве групповым насилием (часть 1 статьи 225 УК Грузии, предусматривает до девяти лет лишения свободы).

4 декабря после обысков в офисах оппозиционных партий были задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии на акциях протеста. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова, отчитались силовики. К 7 декабря общее число задержанных по этому делу выросло до 28.

Вепхия Касрадзе, обвиняемый в организации группового насилия, объявил голодовку, сообщил его адвокат Каха Коджоридзе.

"Назовите хотя бы одного человека, чьи насильственные действия были организованы Вепхией. Ответа нет. Тогда я снова спросил: какие противоправные последствия имела акция, «организованная» Вепхией? Ответа по-прежнему нет", - приводит сегодня его слова "Нетгазети".

Напомним, с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты", заявили грузинские аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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