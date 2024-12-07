Число задержанных за организацию насилия в Грузии увеличилось до 28

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Силовики задержали местного жителя и иностранца, которым вменяется организация насилия в отношении полицейских во время протестов в Тбилиси, общее число задержанных по этому делу возросло до 28.

Как информировал "Кавказский узел", на 5 декабря общее число задержанных за организацию насилия в Грузии достигло 13.

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров по евроинтеграции страны. Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой, проводимой "Грузинской мечтой", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Общее число задержанных по делу об организации насилия в Грузии достигло 28. В том числе недавно задержаны два человека – один из них житель Грузии, 1995 года рождения, второй – иностранец, 1997 года рождения. По версии следствия, оба во время протестов на проспекте Руставели не исполняли требования полицейских, применяли по отношению к ним насилие и бросали в них различные предметы, привел сегодня телеграм-канал Tbilisi life сообщение МВД Грузии.

Остальным задержанным вменяются призывы к насилию, подготовке взрывов, нападения на полицейских и повреждение имущества.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября из-за того, что власти страны заявили о приостановке переговоров о ее членстве в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

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