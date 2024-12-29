Кан Кварчия выписан из больницы

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Врачи выписали из больницы депутата Кана Кварчия, который ранее получил ранение во время стрельбы около парламента Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме. Голандзия умер в больнице. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета майнинга. 22 декабря в отношении Харазии было возбуждено уголовное дело, 24 декабря неизвестные обстреляли его дом. Убийство Голандзия может привести к объявлению кровной мести со стороны родственников убитого, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия выписан из больниц после ранения, сообщило сегодня ночью в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное, отметила сегодня ночью в своем телеграм-канале общественная организация "Аидгылара" (Единение), которую возглавляет Кварчия.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису Абхазии привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. О том, что энергокризис в Абхазии связан с массовой установкой оборудования для майнинга, в 2020 году также сообщило руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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