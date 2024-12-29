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05:58, 29 декабря 2024

Кан Кварчия выписан из больницы

Кан Кварчия. Фото: официальный сайт администрации города Сухума https://www.sukhumcity.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи выписали из больницы депутата Кана Кварчия, который ранее получил ранение во время стрельбы около парламента Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме. Голандзия умер в больнице. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета майнинга. 22 декабря в отношении Харазии было возбуждено уголовное дело, 24 декабря неизвестные обстреляли его дом. Убийство Голандзия может привести к объявлению кровной мести со стороны родственников убитого, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия выписан из больниц после ранения, сообщило сегодня ночью в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное, отметила сегодня ночью в своем телеграм-канале общественная организация "Аидгылара" (Единение), которую возглавляет Кварчия.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису Абхазии привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. О том, что энергокризис в Абхазии связан с массовой установкой оборудования для майнинга, в 2020 году также сообщило руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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Автор: "Кавказский узел"

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