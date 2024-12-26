Обстрел дома Адгура Харазии напомнил о кровной мести

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Убийство депутата Вахтанга Голандзия может привести к объявлению кровной мести со стороны родственников убитого.

Как информировал "Кавказский узел", 19 декабря депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы около парламента в Сухуме. Голандзия умер в больнице. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. Стрельбе предшествовало обсуждение на заседании парламентского комитета запрета майнинга. 22 декабря в отношении Харазия было возбуждено уголовное дело, 24 декабря неизвестные обстреляли его дом.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что к энергокризису Абхазии привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. О том, что энергокризис в Абхазии связан с массовой установкой оборудования для майнинга, в 2020 году также сообщило руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Обстрел дома в Сухуме депутата Адгура Харазия является продолжением конфликта в парламенте с участием Харазия, в результате которого умер Вахтанг Голандзия, считает политолог Давид Дасания.

"Да, конфликт продолжается, он будет разгораться или тлеть до тех пор, пока убийца не будет наказан. Случилось ужасное. Погиб один из самых лучших и порядочных депутатов абхазского парламента. Вместе с тем низложен статус абхазского законодательного органа. Мы в Абхазии "пробили дно". Кто теперь после случившегося в парламенте будет нас серьёзно воспринимать?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Разговоры о том, что один из депутатов выступал за запрет майнинга, а другой был против, являются домыслами, заявил аналитик. "За что выступал Харазия, за что выступал Кварчия – мне доподлинно неизвестно. Нельзя сказать, что тот, кто принципиально выступает за полный запрет майнинга, находится в опасности. Я, к примеру, выступаю за тотальный запрет майнинга, но не считаю, что я чем-то рискую", – пояснил он.

Политолог уверен, что борьба властей против майнинга не может быть эффективной до тех пор, пока чиновники сами вовлечены в него. "Властьимущие, некоторые чиновники заинтересованы в этом бизнесе. При этом они у власти, поэтому государство никак не может бороться против этого, пока сами чиновники продолжают заниматься этим бизнесом. В таких условиях эта борьба становится невозможной", – подчеркнул Дасания.

Абхазский политический аналитик, на условиях анонимности заявил, что он уверен, что родственники двух депутатов не раз будут нападать друг на друга. "К сожалению, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не будет справедливого наказания по закону. Если правоохранительные органы и судебная система не смогут обеспечить это, то стороны продолжат нападения друг на друга", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сторонники одного из депутатов утверждают, что он был против майнинга, то же самое утверждают сторонники другого депутата. Обыски могут показать, у кого есть майнинг, а у кого его нет. Все в руках силовых структур. Большинство жителей Абхазии указывает на необходимость остановить майнинг, и даже есть случаи, когда уничтожают оборудование, однако его владельцы никого не убивают, обратил внимание аналитик.

"Поэтому не могу сказать, что говорить о запрете майнинга опасно", – пояснил он.

Власти Абхазии ведут борьбу против майнинга только на словах, продолжил аналитик.

"На словах все против майнинга и все органы ведут борьбу. Время от времени находят какие-то маленькие фермы, их закрывают, владельцев наказывают. Это имитация борьбы. Настоящая борьба дает результаты, а имитация борьбы приводит к тому, что у простых граждан нет света. Нужна политическая воля, которой, к сожалению, нет", – подчеркнул он.

Конфликт и стрельба в парламенте Абхазии получат продолжение, уверен уроженец Абхазии Антон Кривенюк, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений.

"Конечно, он будет продолжаться. Было предположение, что люли поедут сжигать его родной дом. Насколько я понимаю, сотрудники правоохранительных органов, которые ищут его, скорее выступают охраной имущества семьи Адгура Харазии. Надо знать культуру: он совершил тяжелое преступление, которое влечет за собой жёсткие действия – сжигание имущества, опасность для жизни близких родственников. В целом это очень плохая ситуация, которая может довести вплоть до кровной мести", – пояснил Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла".

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Разногласия по вопросу майнинга не главная причина конфликта, считает Антон Кривенюк.

"Я не верю в то, что причина стрельбы заключается в политических нестыковках, борьбе идей. Они оба люди, мягко говоря, очень эмоциональные, сложные во всех отношениях. Они оба ходят с оружием. Харазия не впервые применяет его на людях <…>. Зная качества этих людей, я понимаю, что это была банальная ссора, которая переросла в бранную ругань, и нервы не выдержали. Искать какого-то политического смысла не стоит. Информация о том, кто против майнинга, а кто за, сильно разнится. Произошедшее – результат криминального мышления", – сказал Кривенюк.

Он также заявил, что власти Абхазии ведут неэффективную борьбу с майнингом. "Майнинг не только у высокопоставленных чиновников, но и у артистов, силовиков, известных людей. У каждого третьего, можно сказать. Страна живет майнингом. Это способ заработка для очень большого количества людей. У государства нет рычагов, чтобы государственное регулирование было эффективным. У кого могут, они отнимают, но ключевые фермы будет трудно изъять", – указал Антон Кривенюк.

Напомним, Адгур Харазия с 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства. В 2007 и 2012 годах его дважды избирали депутатом парламента, в 2012 году был также избран вице-спикером Народного собрания Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума, в октябре 2019 года он ушел в отставку.

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