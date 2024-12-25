Завершено расследование убийства бойца ММА в Махачкале

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Следствие предъявило обвинения арестованному по делу об убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева Надырхану Кадирханову, дело направлено в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", 31 января боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. 3 февраля полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь подозреваемого. Знакомые задержанного сообщили, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. По данным других источников, Мутаев выяснял с Кадирхановым отношения не один на один, а собрал группу из примерно 15 человек, чтобы избить Кадирханова и унизить его в присутствии свидетелей.

Завершено следствие по делу об убийстве в Махачкале бюойца ММА Магомедрасула Мутаева, сообщил сегодня "Черновик".

Как следует из сообщения управления Следкома России по Дагестану, арестованный по делу молодой человек обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 105 и часть 1 статьи 222 УК РФ)

По версии следствия, 31 января 2024 года обвиняемый, в вечернее время, находясь перед подъездом жилого дома по улице Гапцахской в Махачкале на почве ранее возникших неприязненных отношений, произвел не менее семи выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия в своего знакомого 21-летнего местного жителя, после чего с места преступления скрылся. Через некоторое время обвиняемый сам явился в органы предварительного следствия с явкой с повинной, он арестован, сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Шамиль Хадулаев, который в то время был земестителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ныне - глава Комиссии) после визита в СИЗО к Надырхану Кадирханову, обвиняемому в убийстве Магомедрасула Мутаева, проинформировал, что тот рассказал об избиениях и унижениях со стороны спортсмена в присутствии других людей. Хадулаев заявил, что не знакомился с материалами дела об убийстве Мутаева и не подписывал документы о неразглашении. Обвинения в разглашении тайны следствия Хадулаев счел давлением.

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