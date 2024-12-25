Нарушения найдены на строительстве Черекской ГЭС после гибели рабочих

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С двумя рабочими, погибшими при строительстве ГЭС в Кабардино-Балкарии, не были заключены письменные договоры, а на месте работ были нарушены правила безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря двое рабочих погибли во время строительства электростанции у села Псыгансу в Урванском районе после того, как произошел обрыв подъемника строительной люльки, и рабочие упали с высоты более 10 метров. Следственный комитет отчитался о начале проверки.

Установлено, что трудовые договоры с погибшими, работавшими на строительстве Черекской малой ГЭС, "не были оформлены в письменном виде в соответствии с требованиями трудового законодательства", сообщила 24 декабря на своем сайте Госинспекция труда в Кабардино-Балкарии. "Гострудинспекцией в КБР уточняются обстоятельства и причины происшествия. Принимаются меры по установлению факта наличия трудовых отношений с погибшими в рамках контрольных (надзорных) мероприятий", - говорится в публикации.

Днем ранее, 23 декабря, управление СКР отчиталось о начале расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Часть 3 статьи 216 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в нарушение правил охраны труда на объекте использовался "не прошедший техническое освидетельствование подъемник с неисправными приборами безопасности", а двое рабочих "не были обеспечены средствами индивидуальной защиты".

"Во время производства работ произошло обрушение телескопической стрелы, вследствие чего находившиеся на высоте рабочие выпали из платформы подъемника и получили многочисленные телесные повреждения, от которых скончались на месте", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента и устанавливать "лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности", отмечается в сообщении.

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