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00:55, 16 декабря 2024

Двое рабочих погибли при строительных работах на электростанции в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Урванском районе у селения Псыгансу при производстве строительных работ на местной электростанции произошел обрыв подъемного устройства, в результате погибли два человека.

ЧП произошло около 16.00 мск 15 декабря, сообщает Следственный комитет по Кабардино-Балкарии. Ведомство проводит проверку по факту гибели двух рабочих при производстве строительных работ.

Инцидент случился "при производстве строительных работ на электростанции неподалеку от селения Псыгансу".

"На высоте свыше 10 метров произошел обрыв подъемного устройства строительной люльки, в результате падения конструкции двое находившихся в ней рабочих получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия", - говорится в телеграм-канале СКР по региону.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте во время реконструкционных работ на автомобильном мосту через реку Чмутовую в Азовском районе Ростовской области произошло обрушение, двое рабочих упали с высоты на землю и погибли.

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Автор: "Кавказский узел"

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