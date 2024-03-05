05 марта 2024, 05:46

Двое рабочих погибли во время ремонта моста в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время реконструкционных работ на автомобильном мосту через реку Чмутовую в Азовском районе произошло обрушение, двое рабочих упали с высоты на землю и погибли.

Во время реконструкционных работ на мосте через реку Чмутовую в Ростовской области погибли двое рабочих.

Инцидент произошел в Азовском районе. Рабочие ремонтировали автомобильный мост, произошло обрушение. Двое рабочих упали на землю и получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщает 4 марта Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Реконструкция моста ведет в рамках работ на Западном обходе Ростова-на-Дону, которые начались в феврале. Ремонтируется четырехкилометровый участок между развязкой Западного шоссе и Западным мостом. На капитальный ремонт, в частности, был закрыт мост через реку Чмутовую, информирует 1rnd.ru.

"Кавказский узел" ранее писал, что один человек погиб и двое пострадали при обрушении шахты "Обуховская" в Ростовской области. Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Шахтер погиб в Ростовской области", "Рабочий погиб на ростовской стройке", "Гуковские шахтеры потребовали озвучить сроки новых выплат".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 марта 2024, 05:58

05 марта 2024, 04:47

  • Силовики дали показания в пользу коллег в суде по делу Джабиева

    Опрошенные в Цхинвальском городском суде силовики настаивали, что в отделе милиции у Инала Джабиева и Николая Цховребова не было следов насилия. Сотрудник Генпрокуратуры Роланд Бибилов заявил о многочисленных синяках на теле Джабиева, которое он фотографировал в морге.

05 марта 2024, 03:48

  • Ереванцы поспорили о негативных эффектах курса на евроинтеграцию

    Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители армянской столицы.

05 марта 2024, 02:49

  • Трое детей погибли при пожаре в Дагестане

    При пожаре в частном доме в Кизлярском районе погибли трое детей в возрасте от двух до пяти лет. По данным следствия, они находились дома без взрослых, что возмутило главу Дагестана Сергея Меликова.

05 марта 2024, 02:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи