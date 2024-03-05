Двое рабочих погибли во время ремонта моста в Ростовской области

05 марта 2024, 05:46

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Во время реконструкционных работ на автомобильном мосту через реку Чмутовую в Азовском районе произошло обрушение, двое рабочих упали с высоты на землю и погибли.

Во время реконструкционных работ на мосте через реку Чмутовую в Ростовской области погибли двое рабочих.

Инцидент произошел в Азовском районе. Рабочие ремонтировали автомобильный мост, произошло обрушение. Двое рабочих упали на землю и получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщает 4 марта Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Реконструкция моста ведет в рамках работ на Западном обходе Ростова-на-Дону, которые начались в феврале. Ремонтируется четырехкилометровый участок между развязкой Западного шоссе и Западным мостом. На капитальный ремонт, в частности, был закрыт мост через реку Чмутовую, информирует 1rnd.ru.

"Кавказский узел" ранее писал, что один человек погиб и двое пострадали при обрушении шахты "Обуховская" в Ростовской области. Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда.

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