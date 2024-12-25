Обвинение запросило для сочинского инженера больше семи лет колонии

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Гособвинитель в ходе прений запросил для сочинского инженера Алексея Щуся, обвиняемого в распространении фейков об армии и изготовлении оружия, семь лет и семь месяцев заключения.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября суд удовлетворил ходатайства о допросе эксперта-лингвиста и об осмотре вещественного доказательства - метательного оружия, которое изготовил сочинский инженер Алексей Щусь. Обвиняемый пожаловался адвокату на условия содержания в краснодарском изоляторе. 3 декабря Щусь отозвал ходатайство о вызове в суд эксперта-лингвиста и его допросе.

В апреле Алексей Щусь стал обвиняемым по уголовному делу о фейках про армию. Дело возбуждено из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад. В августе следователи также обвинили инженера незаконном изготовлении оружия – модифицированной рогатки, и Щусь, находившийся под подпиской о невыезде, был заключен под стражу. 29 августа стало известно, что дело поступило в суд.

24 декабря в Хостинском районном суде прошли очередные слушания по уголовному делу сочинского инженера Алексея Щусь. Последнее слово подсудимого и вынесение приговора назначены на 17 января 2025 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель канцелярии по уголовным делам суда.

Адвокат подсудимого подтвердила, что слушания проходили 23 и 24 декабря. "Вчера (23 декабря) суд закончил судебное следствие, а сегодня (24 декабря) были прения сторон, на которых выступил гособвинитель, который запросил для Алексея Щуся 7 лет и 7 месяцев заключения, сам подсудимый и я, его защитница", - рассказала адвокат.

На суде также присутствовал 81-летний отец Алексея Щуся Василий Щусь. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его сын выглядит очень изможденным. Слова прокурора, запросившего серьезный срок, по его словам, нанесли сыну и ему психологические травмы. «Алексей не думал, что ему запросят такой огромный срок, что, конечно, его подкосило еще больше морально. Это я прочел по его лицу, когда он услышал такой запрос прокурора», - рассказал отец подсудимого.

Василий Щусь выяснил, что Алексея должны увезти обратно этапом в Краснодарское СИЗО из сочинского ИВС на Мацесте 27 декабря. Эти перевозки, по его словам, сказываются негативно на состоянии здоровья сына.

Он процитировал выступление сына в прениях, свою речь Алексей передал отцу в письменном виде на память (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Я действительно публиковал посты на своей интернет-странице в социальной сети «Вконтакте» под ником «Alexey Wycb» с 24.02.2022 г. по 15.11.2022 r. Данные утверждения являются выражением моего личного мнения, на которое я имею право, согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 г. Мое мнение не являлось заведомо ложным, поскольку я действительно так думал, данная информация получена мною из открытых источников в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», более точный источники в настоящее время указать не могу в связи с давностью событий (более двух с половиной лет), а также в связи с тем, что данные посты и комментарии удалены", - заявил Щусь.

По него словам, он не преследовал цель дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации и не собирался публично распространять заведомо ложную информацию под видом достоверных сообщений. "Teм более у меня не было мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, политической ненависти и ненависти в целом, как об этом сказано во вменяемом мне обвинении", - отметил подсудимый.

Щусь заявил, что единственным его мотивом для размещения публикаций на странице было беспокойство за будущее страны и сочувствие к людям. "Я полагал, что распространяемая мною информация является правдивой, и желал донести правду в массы. Распространением заведомо ложной информации я не занимался", - следует из заявления Щуся.

Также он прокомментировал обвинения в изготовлении самодельного метательного оружия. «Данное обвинение полностью несостоятельным, [...] предмет не может считаться оружием, поскольку его сила дуг и дульная энергия соответствуют критериям, указанным в приказе МВД России от 30.06.2017 №429 "Об утверждении Криминалистических требований к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему". Изготовленное оружие имеет дефект метателя, оно фактически неисправно и непригодно к использованию», - заявил Щусь.

По его словам, изготовленный им предмет не имеет минимальную совокупность конструктивных элементов, которые определяют их целевое назначение - поражение цели на расстоянии. "Согласно принятым криминалистическим требованиям к лукам и арбалетам, предназначенным для развлечений сила натяжения их тетивы должна быть до 27 кг и 43 кг. Изготовленный мною предмет имеет гораздо меньшую силу натяжения тетивы, что само по себе исключает отнесение его к метательному оружию. При таких обстоятельствах полагаю, что обвинение меня в совершении вышеназванных преступлений, не имеют под собой оснований», - заявил обвиняемый.

Свою вину Щусь не признал, несмотря на то, что сначала под давлением адвоката по назначению оговорил себя, будучи введенным в заблуждение, что его отпустят домой.

Адвокат по соглашению рассказала, что также озвучила в прениях свою позицию и позицию своего подзащитного, которые совпадают. Она задала присутствующим в зале суда вопрос: "На чём же построено обвинение моего подзащитного в совершении тяжкого преступления?" И сама ответила на него: "Первое и основное, на наш взгляд, доказательство - заключение эксперта. Вместе с тем, данное доказательство на может считаться допустимым, достоверным и достаточным для обвинения лица в совершении тяжкого преступления".

Адвокат заявила, что экспертиза недостоверна. "В экспертном заключении не указана методика, которой руководствовался эксперт, указан лишь список литературы, тогда как указание методики проведения экспертизы является обязательным в силу статьи 25 Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", - указала адвокат в прениях.

Она также попросила считать заключение эксперта в отношении оружия недопустимым. "Допрошенный в судебном заседании 4 октября эксперт экспертно-криминалистического отдела по Хостинскому району УМВД России по г. Сочи Меженной Руслан Робертович не смог пояснить, какова сила дуг у изготовленного Щусем А.В. предмета, предназначенного для метания снарядов за счет вакуумного натяжения тетивы, отнесенный экспертом к метательному оружию. При этом эксперт при проведении экспертизы руководствовался методикой установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию, разработанной в Экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел Российской Федерации. Месте с тем, объектом исследования являлось не огнестрельное, а метательное оружие", - подчеркнула адвокат.

Защитник также коснулась противоречивых показаний самого обвиняемого, данных им во время следствия и на суде. "Подсудимый признавал свою вину только в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ 1 . И только в надежде, что ему не изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, о чём он сам говорил в судебном заседании. Вину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ 2 , Щусь Алексей Васильевич никогда не признавал. Что касается показаний свидетелей, то ни один из свидетелей не подтвердил напрямую причастность Щуся к инкриминируемым деяниям», - пояснила адвокат.

Наказание, запрошенное гособвинителем, она считает бесчеловечным и не соответствующим логике уголовного закона. Адвокат напомнила, что по уголовному делу нет потерпевших, пострадавших и отягчающих обстоятельств, но есть смягчающие.

"У Щуся А.В. при вынесении приговора, не связанного с лишением свободы, после освобождения будет жизнь, он сможет жить и приносить обществу пользу, заниматься инженерной деятельностью. Безусловно, то, что произошло с ним, будет уроком на всю жизнь и не только ему. Но Щусь А.В. не сделала ничего противоправного, ничего насильственного, он просто хотел [...] прекращения боевых действий. Нельзя за это сажать в тюрьму. Нельзя наказывать за инакомыслие, инакочувствие. Нельзя наказывать за объективную критику власти и ее решений. Нельзя наказывать за заблуждение. Нельзя наказывать за недоверие пропаганде», - сказала адвокат.

Несмотря на то, что защите удалось добиться допроса эксперта в суде, и суд удовлетворил ходатайство, в конце концов Щусь отказался от этого после того, как эксперт Южного филиала ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» трижды не являлась на вызовы суда по повесткам. «Мой подзащитный трижды транспортировался из Краснодара в Сочи и обратно без ее явок в процесс. Как он мне пояснил, транспортировку он переносит как пытку и поэтому фактически из-за физического воздействия на его организм холостыми этапами он был вынужден отказаться от допроса эксперта, которая сыграла ключевую роль в его обвинении», - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, каждая перевозка - это удар по здоровью Щуся. «В камере курят, Алексей задыхается, потому что в жизни никогда не курил», - добавила она.

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