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12:21, 19 декабря 2024

Власти пытаются защитить от мазута центральный пляж Анапы

Побережье Анапы, попавшее под пятна мазута из потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров. Фото: Телеграм канал Администрация Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В очистке анапских пляжей от нефтепродуктов задействовано более пяти тысяч человек, власти развернули инфраструктуру, в том числе пункты обогрева, а также установили боновые заграждения.

Как информировал "Кавказский узел", ранее активисты заявили, что чиновники занижают последствия от разлива мазута в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, в результате произошел разлив нефтепродуктов. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео, на которых показаны на берегу пятна мазута, разлившегося в результате крушения танкеров. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

По данным управления МЧС, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе принимают участие более пяти тысяч человек. Это спасатели, волонтеры и казаки.

В сборе мазута на анапских пляжах участвуют волонтеры из 20 муниципалитетов Краснодарского края. В город-курорт приехали жители Приморско-Ахтарского округа, Горячего Ключа, Абинского, Апшеронского, Брюховецкого, Белореченского, Выселковского, Динского, Каневского, Крымского, Красноармейского, Калининского, Кореновского, Ленинградского, Павловского, Славянского, Северского, Староминского, Тимашевского и Усть-Лабинского районов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Кубани.

В другой публикации оперштаб отметил, что в Анапе для волонтеров развернуты пять пунктов питания. Также на побережье в поселке Веселовка Темрюкского района для добровольцев развернуты полевая кухня и пункт обогрева.

Чтобы защитить акваторию от попадания мазута через русло реки Анапка ручей Можепсин в Анапе установлены дополнительные боновые заграждения, сообщила пресс-служба администрации Кубани. "Защиту в местах перелива поставили на Бугазской косе, чтобы нефтепродукты не попали в лиман", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Спасатели работали всю ночь, утром работы активизировались. Всего собрано 100,8 тонны нефтепродуктов, очищено 10,5 километра береговой линии, сказано в сообщении.

Центральный пляж Анапы почти полностью очищен от мазута, остались локальные загрязнения, работы на месте продолжаются. Еще один, более отдаленный пляж, очищен от нефтепродуктов полностью, передало РИА "Новости".

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Ситуация крайне серьезная и требует мобилизации большого количества людей и техники, отметил эколог Евгений Витишко.

Мазут после сбора подлежит переработке или утилизации, и это требует строгого контроля. Нефтепродукты могут быть захоронены на специально оборудованных полигонах, но это является исключительным шагом, если переработка невозможна, подчеркнул эколог Валерий Бриних.

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Автор: "Кавказский узел"

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