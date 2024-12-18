Грузинские НПО призвали граждан сообщать о репрессиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

13 неправительственных организаций Грузии обратились к гражданам с призывом сообщать о преступлениях и репрессиях на фоне отказа государственных институтов исполнять закон.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" раскритиковала 17 декабря власти Грузии за запрет на использование масок на акциях протеста, который, по их мнению, нарушает свободу выражения мнений и Конституцию Грузии.

Организации гражданского общества Грузии объединились и призвали жителей сообщать о совершенных в их отношении репрессиях, пишет 17 декабря "Грузия-онлайн".

"Когда все государственные институты страны отказываются исполнять закон, обязанностью гражданского общества является сбор доказательств и помощь жертвам в поисках справедливости", - говорится в совместном заявлении НПО. Они призвали сообщать о фактах преступлений со стороны властей на электронную почту evidence@gyla.ge.

НПО, в числе которых "Ассоциация молодых юристов Грузии" (GYLA), Civic Idea, SJC и другие (всего 13 организаций), также отметили, что информация собирается конфиденциально, "с полным учетом вашего согласия".

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.