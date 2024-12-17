Ужесточение правил массовых акций в Грузии стало элементом запугивания демонстрантов

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Запрет на использование масок на акциях протеста нарушает свободу выражений мнений и Конституцию Грузии. Многие демонстранты носят маски, опасаясь репрессий, а увеличение штрафов за нарушение запретов направлено на запугивание участников протестов, подчеркнули общественные организации.

Как писал "Кавказский узел", парламент Грузии запретил демонстрантам закрывать лица масками, использовать пиротехнику и лазеры, перекрывать дороги.

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов» раскритиковала власти страны за внесенные изменения в закон 13 декабря, запрещающий протестующим находится закрывать лицо масками в местах уличных собраниях, установив за это штраф в 2 тысячи лари (757 долларов).

"Это очередной штраф против прав человека. Принимая во внимание репрессии против участников митингов, нападения на них преступных группировок, необоснованные задержания демонстрантов сотрудниками правоохранительных органов, в том числе их незаконный привод на допрос из домов и офисов, а также давление на государственной службе. Естественно, что участники мирной акции во время пребывания на митинге стараются быть неузнанными, чтобы избежать незаконной, репрессивной расправы. Вместе с тем, защитится от тех химических раздражителей, состав которых не разглашает МВД и которые МВД использует незаконно и несоразмерно", - говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

НПО указывает, что запрет на ношение масок во время собраний и манифестаций, нарушает свободу выражения мнений, противоречит Конституции Грузии и международным договорам в сфере прав человека. Венецианская комиссия указывает, что полный запрет на ношение масок во время акций протеста – ограничение свободы собрания.

В связи с этим, ношение маски может быть формой выражения мнения и коммуникацией, что защищено свободой слова и собраний; может быть связано с другими причинами, например, защитой от дальнейших нападений с целью расправы. Нельзя запрещать носить маски на демонстрациях, если нет явных доказательств насилия; не должны требовать от человека снять маску, если в его поведении нет основания для ареста.

"Ассоциация молодых юристов" отмечает, что проводящиеся в Грузии акции протеста – мирные, это подтверждено в том числе ОБСЕ и комиссаром по правам человека Совета Европы. Однако группы людей в масках, которых премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал "участниками контракции", связаны с государством, при согласии и способствовании которого они действуют, что подтверждает в своей оценке правозащитная организация Amnesty International.

Другая неправительственная организация указала, что на законодательном уровне принято разрешение на арест для превенции совершения повторного административного правонарушения, несмотря на то, что оно не совершено.

"Эти изменения грубо нарушают основной принцип права, согласно которому человека нельзя наказывать за несовершенные действия, также за всеобщее право на собрания и демонстрации. Подобные репрессивные меры характерны только для автократических режимов, они противоречат основным принципам права и фундаментальным правам человека", - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В частности, согласно законодательным изменениям: частичное или полное закрытие проезжей части дороги транспорта карается штрафом в размере 5 000 лари (1 тысяча 893 доллара) или лишением свободы до 15 суток, а для «организатора» акции установлен штраф в размере 15 000 лари (5 тысяч 681 доллар) или лишением свободы до 15 суток. Ранее размеры штрафов составляли 500 лари (190 долларов) для участника и 5000 лари (1 тысяча 893 доллара) для организатора. Перекрытие проезжей части дороги транспортными средствами, карается лишением водительских прав сроком на один год. За участие в акциях протеста несовершеннолетних детей, в случае использования ими пиротехники неподчинению полиции, будут штрафовать их родителей в размере от 100 до 300 лари (38 – 114 долларов). Эта мера связана с распространением информации о том, что родители принуждают детей к участию в акциях. Также за сделанные надписи на фасадах или прикрепление к ним плакатов штраф составляет 1 тысячу лари (379 долларов), при использовании лазера или других средств резкого излучения штраф 2 тысячи лари (758 долларов). Запрещено использование униформы МВД или подобной ей одежды, за это штраф составляет 2 тысячи лари (758 долларов). Срок лишения свободы до пяти лет предусмотрен за использование пиротехники, если это привело к тяжким последствиям.

НПО указывает, что ужесточение финансовых санкций направлено на запугивание людей. Также оно приводит мнение Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, указывающих, что непропорциональная санкция, в том числе крупный штраф, может нарушить право на свободу собраний и оказать сдерживающий эффект, в результате чего кто-то может воздерживаться от протеста.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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