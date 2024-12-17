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22:08, 17 декабря 2024

Близкие Нагавкина столкнулись с отказами адвокатов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты в Урюпинске отказываются защищать правозащитника Игоря Нагавкина, найти защитника на суд по ужесточению режима наказания в Волгограде или Москве пока не получается из-за удаленности города и недостатка средств.

Как писал "Кавказский узел", руководство колонии-поселения Урюпинска передало в суд документы для изменения вида исправительного учреждения («перережим») для правозащитника Игоря Нагавкина — с колонии-поселения на на колонию общего режима. 16 декабря в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. Сторону защиты представляет врио председателя фонда «В защиту прав заключенных»* Валентин Богдан, который действует по доверенности от Нагавкина.

Глава фонда «В защиту прав заключенных»* Валентин Богдан осуществляет защиту Игоря Нагавкина в Урюпинском районном суде, в котором рассматривается ходатайство руководства колонии-поселения ЛИУ-23 об изменении Нагавкину вида наказания — с колонии-поселения на колонию общего режима.

Богдан сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что фонд, который он возглавляет, собирал деньги для привлечения адвоката для защиты Нагавкина в Урюпинском суде. Часть денег собрал фонд, другую — друзья Игоря. Но собранных средств пока не хватает.

"Местных (урюпинских) адвокатов привлечь не удается. Волгоградские же очень дороги. Расценки у них, как у их московских коллег. Плюс расходы на дорогу (400 километров от Волгограда до Урюпинска). Судья сказала, что в случае, если мы до следующего заседания (25 декабря) не найдем своего адвоката — она предложит государственного. Мы ищем", - пояснил неудачу с поиском защитника Валентин Богдан.

В Урюпинске адвокаты отказываются помогать

Игоря специально заслали в такую даль, чтобы усложнить коммуникацию как с родными, так и с адвокатами, полагает он. "Дорога из Волгограда туда долгая и в зимнее время опасная. В Урюпинске адвокаты отказываются помогать, ссылаются на адвоката, который вхож в ШИЗО, так как он работал раньше в этой колонии-поселении. Но Игорь сам не хочет такого адвоката. Какую помощь он может ему оказать? В лучшем случае не навредит. Игорь подал исковые заявления в суд на оспаривание взысканий. Но пошлины сейчас очень дороги. Возникли у нас финансовые проблемы", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» сестра осужденного правозащитника Наталья Шишлина.

Друг Игоря, пожелавший не называть своего имени, сообщил корреспонденту, что Нагавкин сейчас находится в ШИЗО «на постельном режиме».

"То, что его осматривали врачи тубдиспансера, не говорит о том, что он в туберкулезной больнице сейчас. Просто колония-поселение приписана к ЛИУ-23 - к этому тубдиспансеру. Вот врачи оттуда и проводили осмотр Игоря. Он на постельном режиме. Шконка весь день опущена. Он может лежать. Игорь изначально попал в этой колонии в инвалидный отряд. Так как у него ряд заболеваний имеется (назвал эти заболевания), поэтому он не работает в колонии. Игорь не согласен категорически с назначенными ему взысканиями. Будет оспаривать, будет бороться. Ищем ему хотя бы разового адвоката. Дело это, как оказалось, не из простых», - сказал друг осужденного правозащитника.

Сестра Нагавкина Наталья Шишлина считает, что руководство колонии-поселения «мстит Игорю за те проверки, причиной которой были его заявления».

"Они хотят от него избавиться. Вот и решили этот «перережим» устроить. Им не нужен человек в колонии, который борется за права заключенных. Они его таким образом наказывают публично, чтобы другим было не повадно. Хорошего ничего не ждем. Надеемся вот на то, что в Москве Богдану удастся найти независимого адвоката", - сказала Наталья Шишлина.

Женщина напомнила корреспонденту, что пыталась встретиться с братом в колонии-поселении. Но ей такой возможности руководство исправительного учреждения не предоставило. На все ее вопросы конкретных ответов чиновники не дали.

«Обещали там мне ответить. Я написала заявление, дала им копию доверенности, которую Игорь мне дал. Но гробовое молчание. Ни колония ничего не сообщает, ни УФСИН (по Волгоградской области) на мои запросы не отвечает», - возмутилась Наталья Шишлина.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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