Вагифгызы посвятила премию борцам с коррупцией в Азербайджане

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Главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, находящаяся под арестом, посвятила присужденную ей госдепом США премию "Чемпионы борьбы с коррупцией" всем азербайджанским журналистам, расследующим факты коррупции. Она считает, что эта награда является также признанием их заслуг.

Как писал «Кавказский узел», 9 декабря в Вашингтоне состоялась церемония вручения премии госдепа США "Чемпионы борьбы с коррупцией". В число десяти лауреатов премии, которая присуждается за "выдающиеся шаги в борьбе с коррупцией", вошла и азербайджанская журналистка Севиндж Вагифгызы.

Севиндж Вагифгызы и еще пять сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Вагифгызы направила из Бакинского СИЗО-1 обращение в связи с присуждением награды "Чемпионы борьбы с коррупцией". В послании, которое опубликовано на странице Abzas Media в Facebook*, она выражает признательность всем тем, кто был причастен к ее награждению за их «приверженность к демократическим ценностям».

Вагифгызы отмечает, что она вместе с коллегами из Abzas Media выявляли факты коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана, присвоение государственных средств высокопоставленными должностными лицами. "К сожалению, государственные структуры вместо того, чтобы на основе выявленных фактов открыть уголовные дела против этих должностных лиц, арестовали по обвинению в отмывании денег журналистов, обнаружившие их преступления", - далее сказано в обращении Вагифгызы.

Она подчеркнула, что "Ильхам Алиев после того, как взял в руки судебную, законодательную власти, теперь стремится устранить независимые медиа". "Но я верю в то, что каждый кто остается приверженным принципам демократии, не позволит уничтожить единственную форточку этой страны – свободные медиа», - полагает Вагифгызы.

Она указывает, что посвящает свою награду всем азербайджанским журналистам, расследующим факты коррупции. "Эта награда - признание достижений всех журналистов, выявляющих коррупционные преступления", - резюмировала Вагифгызы.

Севиндж Вагифгызы ранее сотрудничала с Meydan.TV. Она начала работать журналистом в 2010 году и сразу стала писать о правах человека, о политзаключенных, имущественных правах и на другие социальные темы. Среди публикаций Вагифгызы – несколько расследований о коррупции, говорится в материале, опубликованном 18 июля 2021 года на сайте OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности).

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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