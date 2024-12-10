Севиндж Вагифгызы удостоена награды Госдепа

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Арестованная в Азербайджане журналистка Севиндж Вагифгызы вошла в число десяти человек, удостоенных премии Государственного департамента США за борьбу с коррупцией.

Севиндж Вагифгызы и еще пять сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

9 декабря в Вашингтоне состоялась церемония вручения премии госдепа США "Чемпионы борьбы с коррупцией". В число десяти лауреатов премии, которая присуждается за "выдающиеся шаги в борьбе с коррупцией", вошла и азербайджанская журналистка Севиндж Вагифгызы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в посольстве США.

Премия вручается с целью демонстрации солидарности США с поборниками коррупции, отметили в дипмиссии.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, лауреаты премии "возглавляли или выступали за реформы и расследования, способствующие созданию более справедливого и прозрачного мира для своих сограждан".

"Азербайджанская журналистка Севиндж Вагифгызы более десяти лет посвятила разоблачению злоупотреблений правительства. Она также является единственным лауреатом, которого нет с нами сегодня", - цитирует слова Блинкена на церемонии вручения наград в Госдепартаменте агентство Turan.

Вагифгызы - главный редактор издания Abzas Media, известный журналист-расследователь, разоблачающий коррупцию на высоком уровне, была арестована в Баку в ноябре прошлого года, было заявлено на церемонии. "Сейчас, более года спустя, она по-прежнему находится в заключении", - отметил Блинкен.

Он процитировал: "Перед арестом Севиндж написала: "Я больше не чувствую страха. Я знаю, что они могут сделать... меня это не останавливает. Важнее быть полезной для людей... люди нуждаются в нас".

Государственный департамент учредил премию "Чемпионы борьбы с коррупцией" в 2021 году. Среди лауреатов этого года - журналисты, правозащитники, судьи и даже государственные чиновники, которые способствовали серьезным институциональным изменениям.

"Мы воздаем должное всем, кто борется за подотчетность, верховенство закона, прозрачность и свободу прессы", подчеркнул Блинкен.

Среди других лауреатов - Хорхе Мора Кортес из Колумбии, Матрика Дахал из Непала, Алтин Думани из Албании, Србуи Гальян из Армении, Карл Ирани из Ливана, Марр Ньянг из Гамбии, Хавьер Энрике Карабалло Салазар из Панамы, Дидар Смагулов из Казахстана и Джимми Спайр Ссентонго из Уганды.

После выступления Блинкена Шелби Смит-Уилсон, главный заместитель помощника госсекретаря США, назвала Севиндж Вагифгызы чемпионом по борьбе с коррупцией за ее самоотверженный труд по разоблачению коррупции в Азербайджане.

Севиндж Вагифгызы заслуженно удостоена престижной награды, подтверждающей международное признание ее высокопрофессиональной журналисткой работы, отметил Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Севиндж Вагифгызы известна не только своими журналистскими расследованиями фактов коррупции, но и как поборник прав человека. Даже в условиях тюремного заключения она не прекращают свою борьбу. Недавно она с коллегами предала огласке факты произвола в СИЗО, пыток над заключенными, нарушения прав арестантов, невыдачи положенных им вещей и продуктов", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Севиндж Вагифгызы ранее сотрудничала с Meydan.TV. Она начала работать журналистом в 2010 году и сразу стала писать о правах человека, о политзаключенных, имущественных правах и на другие социальные темы. Среди публикаций Вагифгызы – несколько расследований о коррупции, говорится в материале, опубликованном 18 июля 2021 года на сайте OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности).

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что журналистки Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена. В частности, Наргиз Абсаламову 14 ноября оскорбила одна из сотрудниц СИЗО, а другая сотрудница вечером того же дня повредила руку Абсаламовой. Севиндж Вагифгызы пожаловалась, что надзиратели в Бакинском СИЗО специально закрывают окошки в камеры, чтобы ограничить заключенным доступ к свежему воздуху.

Напомним, в 2019 году Вагифгызы была оштрафована на 1000 манатов (около 600 долларов) за короткий ролик, который был опубликован на Meydan TV под названием "ВЫБОРЫ 2018: замдиректора, контролирующая "карусель" на выборах". Истицей выступила замдиректора бакинской школы Эльмира Аландарова.

Напомним, французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

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