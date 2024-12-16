Посольство Армении возобновило работу в Дамаске

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Армянская дипмиссия, которая была эвакуирована из Сирии во время боевых действий, возобновила работу в Дамаске.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря на фоне боевых действий персонал посольства Армении в Дамаске покинул Сирию и продолжил работу из Бейрута. Эвакуация остальных армян из Сирии невозможна, заявил МИД Армении.

По данным уполномоченного по делам диаспоры в Армении, в Сирии проживает около 30 тысяч армян, большинство из которых – в Алеппо. К 15 декабря ситуация в Алеппо стабилизировалась, горожане вернулись к мирной жизни, рассказали представители армянской диаспоры.

Дипмиссия Армении возобновила работу в Дамаске, посольство работает в обычном режиме, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МИД Армении.

«Возобновился прием документов для получения армянского гражданства. Работает также горячая линия дипломатического представительства. В ближайшие дни планируется возобновить деятельность генконсульства в Алеппо», - сказал он.

Армянская община в Сирии имеет давние исторические корни, но в связи со сменой власти встал вопрос о безопасном существовании армян в этой стране, говорится в справке "Кавказского узла" "Армяне Сирии: неопределённое будущее".

О других диаспорах народов Кавказа, живущих в Сирии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кавказские диаспоры Сирии".

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