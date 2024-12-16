Махачкалинец Мирзабеков счел недостаточной сумму компенсации за лишение свободы

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Суд назначил жителю Махачкалы Зайнулабидину Мирзабекову 11 миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование и восьмилетнее лишение свободы. Мирзабеков, который требовал 414 миллионов, намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 44-летний житель Махачкалы Зайнулабидин Мирзабеков рассказал, что потребовал от государства компенсацию в 414 миллионов рублей за 12 лет незаконного уголовного преследования, в том числе восемь лет лишения свободы.

Зайнулабидин Мирзабеков был задержан в 2010 году и обвинен в сбыте наркотиков. Он провел в заключении восемь лет, лишь в 2018 году ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. В 2021 году суд оправдал Мирзабекова, в 2022 году это решение вступило в силу.

Всего 11 миллионов присудил Зайнулабидину Мирзабекову Кировский райсуд Махачкалы, сообщил 15 декабря в своем телеграм-канале юрист Виталий Буркин, оказывающий Мирзабекову юридическую помощь в этом судебном процессе.

Размер компенсации очень низкий

Корреспонденту «Кавказского узла» Виталий Буркин рассказал сегодня, что решение суда было вынесено 22 ноября, в законную силу оно еще не вступило. «Ответчики не соглашались с необходимостью компенсации. Решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке, так как размер компенсации очень низкий», - сказал юрист.

Он отметил, что ответчиком по делу выступает министерство финансов России, в Дагестане его представляет республиканское управление Федерального казначейства.

Сам Зайнулабидин Мирзабеков сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что считает «мизерной суммой» компенсации назначенные 11 миллионов рублей. Обжалование решения суда произойдет после того, как решение будет получено на руки, отметил он.

По словам Мирзабекова, суд проходил без участия ответчика, который написал соответствующую доверенность, при этом судья сообщил, что вынес решение на основе «разумности и справедливости».

Мирзабеков, у которого нет семьи и детей, отметил, что после освобождения так и не смог найти работу и приобрести какую-нибудь специальность. «Кому мы нужны, судимые люди? Ни от кого никакой помощи нет», - сказал он.

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