Житель Махачкалы потребовал компенсацию за незаконное уголовное преследование

03 сентября 2024, 01:07

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Зайнулабидин Мирзабеков 12 лет доказывал, что обвинение в сбыте героина сфальсифицировано, восемь лет он провел в заключении. Он просит взыскать с государства 414 миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

Про незаконное уголовное преследование и вынесение оправдательного приговора жителю Махачкалы Зайнулабидину Мирзабекову рассказал 25 августа в своем телеграм-канале юрист Виталий Буркин.

"С 2010 года по 2022 год Зайнулабидин Мирзабеков доказывал, что обвинение в сбыте наркотиков в отношении него было сфальсифицировано. Врсемь лет он провел в изоляции от общества, приговор даже успел вступить в силу, и невиновный несколько месяцев провел в колонии. За эти годы в отношении махачкалинца поочередно было вынесено три обвинительных приговора с наказанием 10 лет, потом - восемь, каждый из них осужденный смог отменить в кассации. Лишь при четвертном рассмотрении, в 2021 году, попались адекватные судьи, которые признали, что вся совокупность доказательств обвинения совершенно бредовая - проверочная закупка наркотического средства была примитивно сфальсифицирована. С 2018 года Зайнулабидин был уже на свободе, но только в 2022 году оправдательный приговор вступил в законную силу", - рассказал Буркин.

По словам юриста, Мирзабеков хочет взыскать с государства 414 миллионов рублей за 12 лет незаконного уголовного преследования

Зайнулабидин Мирзабеков рассказал 2 сентября корреспонденту "Кавказского узла" про все, через что ему пришлось пройти в судах. По его словам, задержали его по обвинению в сбыте наркотиков в 2010 году. Первый приговор - 10 лет - был вынесен в 2011 году, второй - 8,5 года - в 2012 году. Верховный суд Дагестана отменил приговор и отправил дело на новое расследование. В 2015 году президиум Верховного суда Дагестана возбудил надзорное производство, и приговор отменили. В 2017 году ему вновь дали восемь лет. В 2018 году ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. В 2021 году Советский районный суд оправдал его, и в 2022 году он вступил в законную силу.

По словам Мирзабекова, его обвиняли в сбыте 178 граммов героина. В уголовном деле, как рассказал он, было много нестыковок. "При изъятии наркотиков должно было быть двое понятых, а у меня в протоколе расписался один и тот же за двоих, что установила почерковедческая экспертиза", - рассказал Мирзабеков.

Меня оправдали в непричастности к этому преступлению, но откуда тогда взялся героин?

По его данным, двое из силовиков, которые вели дело, еще работают в органах внутренних дел. Мирзабеков обращался в Кировский следственный отдел Следственного комитета с просьбой возбудить против них уголовное дело, но ему было отказано, так как с их стороны нет состава преступления. "Меня оправдали в непричастности к этому преступлению, но откуда тогда взялся героин? На этот вопрос никто не может ответить. Если даже прошел срок давности, уголовное дело можно было возбудить, чтобы было ясно, что сотрудники органов подозреваются в преступлении, потом уже прекратить за истечением срока давности", - сказал махачкалинец.

По словам Мирзабекова, ему было очень тяжело бороться с несправедливостью. Составлять апелляции ему в качестве адвоката помогал отец, который является инвалидом по зрению и практически не видит. Чтобы проанализировать 13 томов уголовного дела ему пришлось приложить немалые усилия.

Зайнулабидину Мирзабекову сейчас 44 года, своей семьи и детей у него нет. По его словам, он намерен идти до конца, чтобы взыскать с государства материальный ущерб за годы, проведенные под следствием и в колонии.

Юрист Виталий Буркин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он оказывает Мирзабекову юридическую помощь в данном судебном процессе. Ответчиком по делу выступает министерство финансов РФ, в Дагестане его представляет управление Федерального казначейства по республике. По рассмотрению данного иска процессов еще не было, отметил он. Заседание Кировского районного суда Махачкалы по данному делу назначено на 9 сентября.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2023 года кассационная инстанция оставила в силе приговор махачкалинцу Шамилю Идрисову, который был приговорен к шести годам колонии по обвинению в хранении гранаты. Суд счел неубедительными доводы о том, что материалы дела сфабрикованы за отказ Идрисова от сотрудничества с силовиками.

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