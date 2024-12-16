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09:12, 16 декабря 2024

Зайнулабидин Мирзабеков добился компенсации за незаконное уголовное преследование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале назначил компенсацию в 11 миллионов рублей Зайнулабидину Мирзабекову, который провел восемь лет в заключении по сфальсифицированному делу о наркотиках.

Как информировал "Кавказский узел", житель Махачкалы Зайнулабидин Мирзабеков, который восемь лет провел в заключении, потребовал взыскать с государства 414 миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Мирзабеков заявил, что силовики сфальсифицировали обвинение в сбыте героина.

На сообщение адвоката о том, что суд назначил Зайнулабидину Мирзабекову компенсацию в 11 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование сегодня обратила внимание газета "Черновик".

Решение о компенсации принял Кировский районный суд Махачкалы, уточнил адвокат Виталий Буркин, представляющий интересы Мирзабекова. "Будем обжаловать решение, ведь размер компенсации издевательски низкий. Сам Зайнулабидин требует с казны 414 миллионов рублей. Незаконное уголовное преследование длилось 12 лет, из них восемь невиновный провел в изоляции", – написал адвокат сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Мирзабеков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", силовики задержали его по обвинению в сбыте наркотиков в 2010 году. Первый приговор – 10 лет заключения – был вынесен в 2011 году, второй – 8,5 года – в 2012 году.

Верховный суд Дагестана отменил приговор и отправил дело на новое расследование. В 2015 году президиум Верховного суда Дагестана возбудил надзорное производство, и приговор был отменен. В 2017 году Мирзабекова вновь приговорили к восьми годам заключения. В 2018 году ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. В 2021 году Советский районный суд оправдал Мирзабекова, а в 2022 году его решение вступило в силу.

Мирзабеков ранее отметил, что уголовном деле было много нестыковок. "При изъятии наркотиков должно было быть двое понятых, а у меня в протоколе расписался один и тот же за двоих, что установила почерковедческая экспертиза. <...> Меня оправдали в непричастности к этому преступлению, но откуда тогда взялся героин?" – сказал Мирзабеков корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинец потребовал возбудить уголовное дело в отношении силовиков, которые, по его словам, сфальсифицировали дело, однако ему было отказано. Мирзабеков также пожаловался, что ему было очень тяжело бороться с несправедливостью. Составлять апелляции ему в качестве адвоката помогал отец, который является инвалидом по зрению и практически не видит. Чтобы проанализировать 13 томов уголовного дела ему пришлось приложить немалые усилия. Зайнулабидин Мирзабеков также ранее заявил, что, несмотря на все сложности он намерен идти до конца и приложит все усилия, чтобы взыскать с государства материальный ущерб за годы, проведенные под следствием и в заключении.

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Автор: "Кавказский узел"

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