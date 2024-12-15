Жителей ростовской пятиэтажки испугала трещина на стене дома

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Жители многоквартирного дома в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировались из своих квартир из-за опасений обрушения многоэтажки. Спасатели разрешили людям вернуться домой, а власти пообещали провести обследование здания на предмет безопасности.

Тревогу сегодня вечером забили жильцы трехподъездного пятиэтажного дома на проспекте Чехова 94-В в Ростове-на-Дону.

В феврале прокуратура Ростовской области обратилась с иском к региональному Минстрою, в котором потребовала расселить жильцов аварийных домов в Ростове-на-Дону. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в городе 31 многоквартирный дом признан аварийным и представляет угрозу для жильцов. При этом эти дома не включены Минстроем в перечень подлежащих расселению в текущем году.

О том, что в "начало рушиться общежитие на Чехова, 94В — отошла стена", в 19.47 написал телеграм-канал "Ростов Главный". По данным источника, "людей временно отселяют в спортзал соседней школы".

"Все жильцы выбежали из дома и стоят рядом, не знают что им делать, - добавил телеграм-канал в 19.55 мск, опубликовав также видео с места событий. - Спасатели осмотрели дом, убедились, что ночью он не развалится и разрешили людям вернуться в квартиры".

Позже в МЧС заявили, что угрозы обрушения многоэтажки на Чехова нет, "здание расселять не будут, эвакуировать жильцов тоже", сообщил телеграм-канал "Это Ростов новости" со ссылкой на ведомство. "Люди, которые едва успели похватать самое ценное, вернулись в свои дома", - отмечается в сообщении.

В 21.09 мск глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. По его словам, данный пятиэтажный трехподъездный дом был построен в 1977 году и не является аварийным.

"Сегодня в 17:42 жители многоквартирного дома по пр. Чехова, 94 В сообщили в экстренные оперативные службы о появившихся трещинах в стене и вышли на улицу, - написал Логвиненко. - Представители управления ГОиЧС города, Администрации города, района незамедлительно прибыли на место, а также был обеспечен автобус для обогрева людей. Комиссия в составе руководителей и специалистов администрации Кировского района, управления ЖКХ района и Управления по делам ГО и ЧС провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра признаков угрозы обрушения здания не выявлено".

Глава администрации города отметил, что в данном доме между вторым и третьим подъездами "отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина". "Системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме. Все жители вернулись в свои квартиры. Проведем детальное обследование пятиэтажки. На доме будут установлены маячки для оценки динамики трещин, данные будут заноситься в журнал наблюдений", - пообещал чиновник.

Отметим, что это не первый случай, когда жильцы многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, жалуются на техническое состояние здания и высказывают опасения за свою безопасность.

"Кавказский узел" писал, что в августе председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. Также Бастрыкин заинтересовался состоянием разрушающегося двухэтажного дома по улице Станиславского в Ростове-на-Дону. После этого городская администрация признала аварийным дом 1880 года постройки. Жильцы рассказали, что с 2017 года обращались в различные инстанции с требованием признать здание аварийным, но реакции не было. 16 мая вводился режим повышенной готовности в аварийном доме на улице Самаркандской из-за увеличения трещин в конструкции. Власти тогда эвакуировали жильцов первого подъезда.

Напомним также, что 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.13 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

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