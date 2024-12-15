RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:25, 15 декабря 2024

Жителей ростовской пятиэтажки испугала трещина на стене дома

Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Скриншот публикации телеграм-канала "Ростов Главный!" https://t.me/rostov_glavniy/103703

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители многоквартирного дома в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировались из своих квартир из-за опасений обрушения многоэтажки. Спасатели разрешили людям вернуться домой, а власти пообещали провести обследование здания на предмет безопасности. 

Тревогу сегодня вечером забили жильцы трехподъездного пятиэтажного дома на проспекте Чехова 94-В в Ростове-на-Дону. 

В феврале прокуратура Ростовской области обратилась с иском к региональному Минстрою, в котором потребовала расселить жильцов аварийных домов в Ростове-на-Дону. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в городе 31 многоквартирный дом признан аварийным и представляет угрозу для жильцов. При этом эти дома не включены Минстроем в перечень подлежащих расселению в текущем году.

О том, что в "начало рушиться общежитие на Чехова, 94В — отошла стена", в 19.47 написал телеграм-канал "Ростов Главный". По данным источника, "людей временно отселяют в спортзал соседней школы".

"Все жильцы выбежали из дома и стоят рядом, не знают что им делать, - добавил телеграм-канал в 19.55 мск, опубликовав также видео с места событий. - Спасатели осмотрели дом, убедились, что ночью он не развалится и разрешили людям вернуться в квартиры".

Позже в МЧС заявили, что угрозы обрушения многоэтажки на Чехова нет, "здание расселять не будут, эвакуировать жильцов тоже", сообщил телеграм-канал "Это Ростов новости" со ссылкой на ведомство. "Люди, которые едва успели похватать самое ценное, вернулись в свои дома", - отмечается в сообщении. 

В 21.09 мск глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. По его словам, данный пятиэтажный трехподъездный дом был построен в 1977 году и не является аварийным.

"Сегодня в 17:42 жители многоквартирного дома по пр. Чехова, 94 В сообщили в экстренные оперативные службы о появившихся трещинах в стене и вышли на улицу, - написал Логвиненко. - Представители управления ГОиЧС города, Администрации города, района незамедлительно прибыли на место, а также был обеспечен автобус для обогрева людей. Комиссия в составе руководителей и специалистов администрации Кировского района, управления ЖКХ района и Управления по делам ГО и ЧС провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра признаков угрозы обрушения здания не выявлено".

Глава администрации города отметил, что в данном доме между вторым и третьим подъездами "отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина". "Системы жизнеобеспечения дома функционируют в штатном режиме. Все жители вернулись в свои квартиры. Проведем детальное обследование пятиэтажки. На доме будут установлены маячки для оценки динамики трещин, данные будут заноситься в журнал наблюдений", - пообещал чиновник.

Отметим, что это не первый случай, когда жильцы многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, жалуются на техническое состояние здания и высказывают опасения за свою безопасность.

"Кавказский узел" писал, что в августе председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как жильцы разрушающегося дома на улице Казахской в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие реакции властей на их обращения. Также Бастрыкин заинтересовался состоянием разрушающегося двухэтажного дома по улице Станиславского в Ростове-на-Дону. После этого городская администрация признала аварийным дом 1880 года постройки. Жильцы рассказали, что с 2017 года обращались в различные инстанции с требованием признать здание аварийным, но реакции не было. 16 мая вводился режим повышенной готовности в аварийном доме на улице Самаркандской из-за увеличения трещин в конструкции. Власти тогда эвакуировали жильцов первого подъезда.

Напомним также, что 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.13 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
15 декабря 2024, 05:32
Четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны найдены в Волгоградской области
В зоне СВО. Фото Минобороны https://z.mil.ru
14 декабря 2024, 19:52
Власти признали убитыми на Украине более 5450 бойцов с юга России
Коммуникации в доме № 4 по улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону. Фото: "Кавказский узел".
14 декабря 2024, 06:54
Ростовчане добились реакции властей на нарушение их жилищных прав
Казак с нагайкой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
13 декабря 2024, 19:55
Правозащитники сочли невозможной реализацию идеи о проверках цыган в Ростовской области
Беспилотник. Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer
13 декабря 2024, 10:10
Число сбитых в Ростовской области дронов выросло до девяти
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Момент взрыва беспилотника в Грозном. 15 декабря 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Mash https://t.me/mash/60047
15 декабря 2024, 15:27
Кадыров признал атаку беспилотников на Грозный

Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Показать больше