Число сбитых в Ростовской области дронов выросло до девяти

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Военные сбили девять беспилотников в Новошахтинске и еще трех муниципалитетах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", около 22 мск 12 декабря около Новошахтинска уничтожены пять беспилотников, жертв и разрушений нет, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области сбиты еще четыре беспилотника, сообщил сегодня Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. "Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено 9 БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушениях на земле нет", - написал он.

Минобороны в своем телеграм-канале также сообщило о девяти дронах, сбитых в Ростовской области.

Напомним, с начала российской операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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