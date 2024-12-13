RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:01, 13 декабря 2024

Островные села в Астраханской области четвертые сутки лишены переправы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Красноярского района Астраханской области за трое суток не смогли восстановить понтонную переправу, связующую три островных села с «большой землей». Местные жители переживают за старшеклассников, которые отправляются на занятия в школу на паромах и лодках. 

Как писал "Кавказский узел", 21 октября жители сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский (Долгино) остались без транспортного сообщения после того, как затонула часть моста понтонной переправы. Восстановление переправы завершилось только 8 ноября. 

В селах Кривой Бузан, Долгино (поселок Долгинский) и Бакланье, согласно последней переписи 2021 года, живут не более тысячи человек. Большинство жителей — пенсионеры, которые раньше работали в местных рыболовецких и сельскохозяйственных колхозах. Здесь действует школа-девятилетка, фельдшерский пункт и несколько продуктовых магазинов, а связь с "большой землей" поддерживается с помощью понтонного моста и лодок.

Сообщение между населенными пунктами Кривой Бузан, Долгинский и Бакланье в Красноярском районе Астраханской области существенно ограничено с 9 декабря из-за ЧП на переправе, понтонный мост вновь затонул. Для сообщения с этими населёнными пунктами «организована работа частной паромной переправы недалеко от существующего переезда», сообщила администрация Красноярского района. 

В пресс-службе районной администрации утверждают, что с 9 декабря «на объекте проводятся аварийно-восстановительные мероприятия». Рабочие МУП «АвангардЪ» пытаются «с помощью спецтехники извлечь затонувшие секции из воды». Жителей островных сел глава района Руслан Бисенов попросил «отнестись к возникшим неудобствам с пониманием и терпением».

Житель Красноярского района Сергей Кругляков занимается грузоперевозками и часто пользуется проблемной понтонной переправой. По его словам,  местные жители всегда жаловались на качество этой переправы.

«Страшно по ней ездить. Вообще понтоны — временные сооружения, их нельзя долго использовать, а тут их применяют и в хвост и в гриву, причем изначально поставили ведь старые, уже давно военными использованные понтоны с полным их износом. Такие конструкции нужно постоянно чинить, заваривать образовавшиеся от коррозии дыры, воду из них постоянно откачивать. А кто там работает — полторы калеки, да еще и деньги на ремонты вообще не выделяют, как я слышал. Он так и будет тонуть при таком обслуживании», - заявил Кругляков корреспонденту «Кавказского узла».

Местная жительница, представившаяся Ольгой, рассказала, что 12 декабря подъем секций понтонной переправы не завершились. «Особой активности» на месте работ женщина в течение дня не заметила. «Не понятно вообще, что они там делают», - возмутилась Ольга.

Она отметила, что проблем с продуктами питания в островных селах нет, так как в магазинах были запасы товаров, которые частично пополняются с помощью действующей сейчас паромной переправы. Также нет дефицита в медикаментах, цены на них пока не поднимаются.

«Но вот опять проблема старшеклассников в школу отправлять — паромная переправа, лодки, опасно это. Особенно в непогоду, когда сильный ветер, переживаем за детей всегда. На той стороне их автобус встречает, обратно приезжают, когда уже темно. Надо что-то с переправой нашей делать, нельзя так», - сказала Ольга корреспонденту «Кавказского узла».

По информации местных жителей, муниципальное предприятие "Авангард", учрежденное районной администрацией и занимающееся его ремонтом, является и юридическим собственником моста. 

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с проблемой островных сел Красноярского района, обнаружил в действиях районных властей и администрации сельских поселений «признаки нарушения статьи 16 (Вопросы местного значения муниципального, городского округа) федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

«Для людей, живущих, по сути, на острове, ограничение в использовании переправы становится весьма проблематичным в зимних условиях, когда стоит холодная погода, дуют шквалистые ветры, а скоро пойдет шуга (мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом - прим.  «Кавказского узла») и переправа на лодках и даже на пароме станет невозможна. Это может привести к опасным инцидентам и даже к чрезвычайной ситуации — возможны проблемы с оказанием своевременной медпомощи жителям отрезанных сел, возникнут проблемы со снабжением их продуктами питания и медикаментами. Переход по непрочному льду вообще чрезвычайно опасен в условиях волжской дельты. Также возникнут проблемы с доставкой на остров пожарной техники в случае пожаров и бригад аварийной службы на объекты электроснабжения», - пояснил юрист, комментируя угрозы отсутствия устойчивой переправы у островных сел. 

Юрист Иващенко рекомендовал селянам обратиться с коллективной жалобой в районную администрацию, а если помощь не последует, то написать обращение в прокуратуру, «так как нарушаются их конституционные права на безопасную среду обитания».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:16, 13 декабря 2024
Слюсарь рапортовал о пяти сбитых беспилотниках
15:30, 12 декабря 2024
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
14:09, 12 декабря 2024
Сбер открыл в Дагестане первый офис исламского финансирования
11:44, 12 декабря 2024
Историческое здание в Ереване возвращено государству
11:33, 12 декабря 2024
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые
10:11, 12 декабря 2024
2
 Три беспилотника сбито в Северной Осетии
Все события дня
Новости
Судья. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11 декабря 2024, 04:04
Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии
Задержание участников группы, которая готовила теракты в Дагестане. 7 декабря 2024 г. Фото: УФСБ по Дагестану
09 декабря 2024, 09:27
Стали известны подробности подготовки терактов в Дагестане
Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0
08 декабря 2024, 08:47
Власти уточнили число сбитых на юге России дронов
07 декабря 2024, 14:43
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
Полигон Капустин Яр. Фото: Минобороны РФ
05 декабря 2024, 13:48
Стало известно о попытке атаки дроном полигона Капустин Яр
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Фото
09:01, 6 ноября 2018
BERG...man Tbilisi
36
Канал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления...
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Сотрудники правоохранительных органов. Фото: ЦОС ФСБ РФ
12 декабря 2024, 17:09
Число задержанных сотрудников "Дагэнерго" выросло до 19

Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси. 12 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
12 декабря 2024, 16:23
Сотрудники IT-сферы и музыканты вышли на протесты в Тбилиси

Михаил Филатов. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 декабря 2024, 13:56
Дело об оправдании терроризма заведено на Михаила Филатова

Офис "Дагэнерго". Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/
12 декабря 2024, 11:33
В деле о миллиардных хищениях в "Дагэнерго" появились новые подозреваемые

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше