Островные села в Астраханской области четвертые сутки лишены переправы

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Власти Красноярского района Астраханской области за трое суток не смогли восстановить понтонную переправу, связующую три островных села с «большой землей». Местные жители переживают за старшеклассников, которые отправляются на занятия в школу на паромах и лодках.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября жители сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский (Долгино) остались без транспортного сообщения после того, как затонула часть моста понтонной переправы. Восстановление переправы завершилось только 8 ноября.

В селах Кривой Бузан, Долгино (поселок Долгинский) и Бакланье, согласно последней переписи 2021 года, живут не более тысячи человек. Большинство жителей — пенсионеры, которые раньше работали в местных рыболовецких и сельскохозяйственных колхозах. Здесь действует школа-девятилетка, фельдшерский пункт и несколько продуктовых магазинов, а связь с "большой землей" поддерживается с помощью понтонного моста и лодок.

Сообщение между населенными пунктами Кривой Бузан, Долгинский и Бакланье в Красноярском районе Астраханской области существенно ограничено с 9 декабря из-за ЧП на переправе, понтонный мост вновь затонул. Для сообщения с этими населёнными пунктами «организована работа частной паромной переправы недалеко от существующего переезда», сообщила администрация Красноярского района.

В пресс-службе районной администрации утверждают, что с 9 декабря «на объекте проводятся аварийно-восстановительные мероприятия». Рабочие МУП «АвангардЪ» пытаются «с помощью спецтехники извлечь затонувшие секции из воды». Жителей островных сел глава района Руслан Бисенов попросил «отнестись к возникшим неудобствам с пониманием и терпением».

Житель Красноярского района Сергей Кругляков занимается грузоперевозками и часто пользуется проблемной понтонной переправой. По его словам, местные жители всегда жаловались на качество этой переправы.

«Страшно по ней ездить. Вообще понтоны — временные сооружения, их нельзя долго использовать, а тут их применяют и в хвост и в гриву, причем изначально поставили ведь старые, уже давно военными использованные понтоны с полным их износом. Такие конструкции нужно постоянно чинить, заваривать образовавшиеся от коррозии дыры, воду из них постоянно откачивать. А кто там работает — полторы калеки, да еще и деньги на ремонты вообще не выделяют, как я слышал. Он так и будет тонуть при таком обслуживании», - заявил Кругляков корреспонденту «Кавказского узла».

Местная жительница, представившаяся Ольгой, рассказала, что 12 декабря подъем секций понтонной переправы не завершились. «Особой активности» на месте работ женщина в течение дня не заметила. «Не понятно вообще, что они там делают», - возмутилась Ольга.

Она отметила, что проблем с продуктами питания в островных селах нет, так как в магазинах были запасы товаров, которые частично пополняются с помощью действующей сейчас паромной переправы. Также нет дефицита в медикаментах, цены на них пока не поднимаются.

«Но вот опять проблема старшеклассников в школу отправлять — паромная переправа, лодки, опасно это. Особенно в непогоду, когда сильный ветер, переживаем за детей всегда. На той стороне их автобус встречает, обратно приезжают, когда уже темно. Надо что-то с переправой нашей делать, нельзя так», - сказала Ольга корреспонденту «Кавказского узла».

По информации местных жителей, муниципальное предприятие "Авангард", учрежденное районной администрацией и занимающееся его ремонтом, является и юридическим собственником моста.

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с проблемой островных сел Красноярского района, обнаружил в действиях районных властей и администрации сельских поселений «признаки нарушения статьи 16 (Вопросы местного значения муниципального, городского округа) федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

«Для людей, живущих, по сути, на острове, ограничение в использовании переправы становится весьма проблематичным в зимних условиях, когда стоит холодная погода, дуют шквалистые ветры, а скоро пойдет шуга (мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом - прим. «Кавказского узла») и переправа на лодках и даже на пароме станет невозможна. Это может привести к опасным инцидентам и даже к чрезвычайной ситуации — возможны проблемы с оказанием своевременной медпомощи жителям отрезанных сел, возникнут проблемы со снабжением их продуктами питания и медикаментами. Переход по непрочному льду вообще чрезвычайно опасен в условиях волжской дельты. Также возникнут проблемы с доставкой на остров пожарной техники в случае пожаров и бригад аварийной службы на объекты электроснабжения», - пояснил юрист, комментируя угрозы отсутствия устойчивой переправы у островных сел.

Юрист Иващенко рекомендовал селянам обратиться с коллективной жалобой в районную администрацию, а если помощь не последует, то написать обращение в прокуратуру, «так как нарушаются их конституционные права на безопасную среду обитания».

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