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05:47, 11 декабря 2024

Суд продлил арест Сергея Власова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Басманный суд Москвы оставил под стражей до 5 февраля бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно о задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова. По данным источника в силовых структурах, он задержан по делу о взятке. 26 мая Власов подал в отставку, об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В начале июня Власов был арестован, в начале ноября срок ареста был продлен.

Суд продлил срок ареста бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, пишет 10 декабря ТАСС.

Решение о продлении ареста принял Басманный суд Москвы. Арест продлен до 5 февраля, информирует "Газета.ру".

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Автор: "Кавказский узел"

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