Суд продлил арест Сергея Власова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Басманный суд Москвы оставил под стражей до 5 февраля бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно о задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова. По данным источника в силовых структурах, он задержан по делу о взятке. 26 мая Власов подал в отставку, об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В начале июня Власов был арестован, в начале ноября срок ареста был продлен.

Суд продлил срок ареста бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, пишет 10 декабря ТАСС.

Решение о продлении ареста принял Басманный суд Москвы. Арест продлен до 5 февраля, информирует "Газета.ру".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.