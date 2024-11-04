Продлен арест Сергею Власову

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Суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Краснодарского края Сергею Власову, который обвиняется в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая стало известно о задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова. По данным источника в силовых структурах, он задержан по делу о взятке. 26 мая Власов подал в отставку, об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В начале июня Власов был арестован.

Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, сообщает 2 ноября РБК со ссылкой на картотеку судебных дел.

Решение о продлении меры пресечения Власову, который обвиняется в получении взятки, вступит в силу 6 ноября, однако до какого числа продлен арест - пока не сообщается.

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