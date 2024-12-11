RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:09, 11 декабря 2024

Андраник Пилоян осужден за мошенничество и взятки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армении приговорил бывшего главу МЧС к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта 2022 года стало известно, что министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве. Антикоррупционный комитет Армении сообщил, что Пилоян заподозрен во взятках, хищениях и мошенничестве. Вместе с ним заключены под стражу еще пять человек. 1 апреля президент Армении уволил Пилояна с должности главы МЧС.

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, получении взятки и мошенничестве в крупном размере, пишут 10 декабря "Новости-Армения".

Решение по делу Пилояна вынес Антикоррупционный уголовный суд, он приговорил бывшего министра к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы, засчитав срок содержания под стражей. Кроме того, Пилояну запрещено занимать определенные публичные должности в течение трех лет, а также надлежит выплатить штраф в размере 1 300 000 драмов (около трех тысяч долларов).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:49, 10 декабря 2024
Военный из Калмыкии убит на Украине
13:23, 10 декабря 2024
Не менее 70 сотрудников медиа пострадали на акциях протеста в Грузии
13:15, 10 декабря 2024
Автор комментария о теракте в Дагестане получил шесть лет колонии
12:31, 10 декабря 2024
Адвокаты сообщили о задержании еще семи человек в Грузии
10:36, 10 декабря 2024
Трое бойцов из Дагестана убиты в военной операции
09:42, 10 декабря 2024
Кошелев переведен из психбольницы на амбулаторное наблюдение
Все события дня
Новости
11 декабря 2024, 01:11
Карабахские депутаты напомнили международному сообществу о праве на самоопределение
10 декабря 2024, 23:13
Правозащитники раскритиковали отказ Армении от исков против Азербайджана
Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/
10 декабря 2024, 18:34
ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции
Армянские военнослужащие. Фото: https://hy.armradio.am/archives/324882
10 декабря 2024, 04:09
Вопрос армянских пленных не вошел в повестку Гаагского суда и ЕСПЧ
Алеппо. Фото: Zyzzzzzy https://ru.wikipedia.org/
09 декабря 2024, 22:37
Армяне Алеппо выразили надежду на стабильность
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
01:51, 9 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
17
Маленький Арцах сопротивлялся Эрдогану вчетверо больше, чем вся Сирия в целом
Фото
16:28, 4 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Издевательские отношения
Фото
02:37, 2 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
2
Зима пришла, природная...
Все блоги
Справочник
Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso Кавказские диаспоры Сирии

Армяне собрались в Маргаде недалеко от Дер-эз-Зора. Фото https://www.flickr.com/photos/studioashnag/3473329941/in/photostream/ Армяне Сирии: неопределённое будущее

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
01:51, 9 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
17
Маленький Арцах сопротивлялся Эрдогану вчетверо больше, чем вся Сирия в целом
Фото
19:35, 7 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Общие законы у Азербайджана и Турции!
Фото
16:44, 6 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Сирия - первая костяшка домино?
Фото
18:29, 4 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Бесполезный всем и России ОДКБ
Фото
16:28, 4 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Издевательские отношения
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/
10 декабря 2024, 18:34
ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции

Флаг Абхазии. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 декабря 2024, 12:22
Госдума отложила ратификацию протокола о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Волгоградская областная психиатрическая больница. Фото: https://vopb1.ucoz.net/
10 декабря 2024, 09:42
Кошелев переведен из психбольницы на амбулаторное наблюдение

Курбан Долгатов. Фото: https://mash.ru
09 декабря 2024, 13:25
Обвиняемый по делу о смерти Далгатова приговорен к сроку в колонии

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше