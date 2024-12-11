Андраник Пилоян осужден за мошенничество и взятки

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Суд в Армении приговорил бывшего главу МЧС к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта 2022 года стало известно, что министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве. Антикоррупционный комитет Армении сообщил, что Пилоян заподозрен во взятках, хищениях и мошенничестве. Вместе с ним заключены под стражу еще пять человек. 1 апреля президент Армении уволил Пилояна с должности главы МЧС.

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, получении взятки и мошенничестве в крупном размере, пишут 10 декабря "Новости-Армения".

Решение по делу Пилояна вынес Антикоррупционный уголовный суд, он приговорил бывшего министра к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы, засчитав срок содержания под стражей. Кроме того, Пилояну запрещено занимать определенные публичные должности в течение трех лет, а также надлежит выплатить штраф в размере 1 300 000 драмов (около трех тысяч долларов).

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