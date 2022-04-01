01 апреля 2022, 06:45

Глава МЧС Армении заподозрен во взятках и мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян заподозрен во взятках, хищениях и мошенничестве. Вместе с ним заключены под стражу еще пять человек, сообщил Антикорруционный комитет Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 марта стало известно, что министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве.

По версии следствия, глава МЧС Армении Андраник Пилоян, его советник и высокопоставленные сотрудники министерства получали или содействовали в получении взятки в крупных и особо крупных размерах, совершили хищение в крупных размерах и мошенничество.

"В рамках уголовного дела обвинение предъявлено помимо главы МЧС еще 8 лицам, более 10 человек проходят по делу в статусе подозреваемых. Пять фигурантов дела взяты под стражу, в отношении еще 10 лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Антикорруционного комитета Армении.

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Примечание:

"Суд освободил мэра Гориса Аруша Арушаняна", "Суд вернул мэра Каджарана под стражу", "Защите Бориса Бахшияна отказано в отводе судьи".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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