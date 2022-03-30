30 марта 2022, 23:25

Глава МЧС арестован в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве, сообщили в Антикоррупционном комитете.

По данным ведомства, 29 марта правоохранительные органы провели обыски в МЧС Армении, после чего несколько сотрудников были доставлены в Антикоррупционный комитет на допрос. Глава МЧС Андраник Пилоян после обысков был отправлен премьер-министром страны в отпуск на 14 дней. Но в тот же день Пилоян был вызван в Антикоррупционный комитет на допрос, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Сегодня Андраник Пилоян был задержан, а затем арестован. О деле в отношении министра в Комитете не сообщили, пообещав обнародовать информацию позже. "Антикоррупционный комитет выступит с подробностями ареста главы МЧС Андраника Пилояна", - сказали в пресс-службе ведомства.

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"Суд освободил мэра Гориса Аруша Арушаняна", "Суд вернул мэра Каджарана под стражу", "Защите Бориса Бахшияна отказано в отводе судьи".

Автор: Тигран Петросян, Армине Мартиросян

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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