Глава МЧС арестован в Армении

30 марта 2022, 23:25

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Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве, сообщили в Антикоррупционном комитете.

По данным ведомства, 29 марта правоохранительные органы провели обыски в МЧС Армении, после чего несколько сотрудников были доставлены в Антикоррупционный комитет на допрос. Глава МЧС Андраник Пилоян после обысков был отправлен премьер-министром страны в отпуск на 14 дней. Но в тот же день Пилоян был вызван в Антикоррупционный комитет на допрос, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Сегодня Андраник Пилоян был задержан, а затем арестован. О деле в отношении министра в Комитете не сообщили, пообещав обнародовать информацию позже. "Антикоррупционный комитет выступит с подробностями ареста главы МЧС Андраника Пилояна", - сказали в пресс-службе ведомства.

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