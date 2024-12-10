Глава МИД Италии получил просьбу помочь Ибадоглу

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Депутаты Европарламента обратились к главе МИД Италии с просьбой оказать влияние на Баку, чтобы облегчить положение оппозиционера Губаду Ибадоглу. У Рима отношения с Баку лучше, чем у многих других стран Европы, однако ранее он воздерживался от критики в адрес Азербайджана за нарушение прав человека.

Как информировал "Кавказский узел", за особый вклад в защиту прав человека ученый и политик Губад Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 24 ноября он получил от главы Европарламента приглашение в Страсбург на церемонию вручения. Однако 3 декабря суд в Баку в очередной раз отказал Ибадоглу в снятии ограничения на выезд из страны.

17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. В связи с ухудшением состояния Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Несмотря на это, суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

Восемнадцать депутатов Европарламента от Демократической партии/Группы социалистов и демократов, Зеленых/Европейский свободный альянс и M5S направили письмо министру иностранных дел Антонио Таяни с просьбой принять меры для освобождения Губада Ибадоглу, или, по меньшей мере, обеспечения его визита в Страсбург 16-19 декабря для участия в церемонии вручения премии Сахарова.

В обращении, опубликованном ведущим информагентством Италии ANSA, указано, что Ибадоглу является главой "Движения за демократию и благоденствие" в Азербайджане, что он руководил "Центром экономических исследований", вел исследования в области управления государственными финансами, надлежащего управления и прозрачности бюджета, и что известен как активист по борьбе с коррупцией.

Проведя некоторое время в ссылке, Ибадоглу вернулся в Азербайджан в июле 2023 года, чтобы навестить свою семью и был арестован. После девятимесячного заключения, 22 апреля 2024 года, Ибадоглу был переведен под домашний арест, отметили европарламентарии.

"Состояние доктора Ибадоглу значительно ухудшилось из-за пыток, бесчеловечных условий содержания и отказа предоставить ему адекватную медицинскую помощь, и по сей день у него продолжаются серьезные проблемы со здоровьем. Европейский парламент неоднократно просил власти Азербайджана снять все обвинения с доктора Ибадоглу и разрешить ему без ограничений выезжать за границу в страны по его выбору, воссоединиться с семьей, получить остро необходимую ему медицинскую помощь и принять участие в церемонии вручения премии Сахарова, которая пройдет в Страсбурге в декабре 2024 года, куда он был официально приглашен президентом Европарламента Метсолой", – сказано в обращении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Депутаты Европарламента призвали Таяни использовать дипломатические средства для освобождения Ибадоглу.

Премией Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова с 1988 года награждаются лица и организации, которые внесли особый вклад в защиту прав человека. Номинантов на премию выдвигают парламентские фракции или группы депутатов, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 40 подписей. Денежный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро.

Обращение депутатов Европарламента к главе МИД Италии неслучайно, считает азербайджанский правозащитник в изгнании Эмин Гусейнов. "Дело в том, что с Италией у Азербайджана среди ведущих стран ЕС более-менее нормальные отношения. Италия – главный покупатель азербайджанской нефти и газа, между странами с высоким объем товарооборота. По этой причине Италия всегда воздерживается от критики властей Азербайджана за нарушение прав человека. У Италии есть дипломатические возможности для влияния на Баку. Однако вопрос захотят ли итальянцы воспользоваться этим", – сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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