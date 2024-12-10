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04:09, 10 декабря 2024

Вопрос армянских пленных не вошел в повестку Гаагского суда и ЕСПЧ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека сочли вопрос возвращения армянских пленных из Азербайджана не входящим в их юрисдикцию.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. Спустя несколько дней стало известно, что Армения и Азербайджан планируют встречу на уровне комиссий по вопросу пленных и без вести пропавших, однако о самой встрече и каких-либо результатах переговоров не сообщалось. 4 ноября представители Красного Креста посетили армянских пленных в Баку, и те смогли поговорить по телефону со своими родственниками.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека посчитали вопрос возвращения армянских пленных, которые находятся в Баку, вопросом, который выходит за пределы их непосредственной юрисдикции, заявил 9 декабря представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян в ходе брифинга с журналистами.

"Суд является независимым органом и принимает решения на основе международного права", - отметил Киракосян.

Он добавил, что вопрос возвращения армянских пленных, к сожалению, "больше обсуждается в рамках политической повестки дня".

Киракосян также отметил, что в настоящий момент в Европейском суде по правам человека рассматриваются три иска Армении против Азербайджана, а также два межгосударственных процесса. 

По его словам, четыре упомянутых дела касаются 44-дневной войны и последующего периода. Они связаны с незаконными судебными процессами в отношении пленных, лишением свободы, присутствием азербайджанских вооруженных подразделений на суверенной территории Армении, что привело к грубым нарушениям прав человека, а также с насильственным выселением армян из Нагорного Карабаха и всеми сопутствующими нарушениями.

Первый иск Армении в ЕСПЧ, по словам Киракосяна, связанный непосредственно с войной, уже прошёл письменные процедуры, возражения были обменены в письменной форме, что означает, что теперь ожидаются публичные устные слушания в Большой палате суда. 

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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