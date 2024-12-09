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15:51, 9 декабря 2024

Два бойца из Нальчика убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тембот Унагасов и Анзор Ципинов убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 194 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 192 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В нальчикской школе № 7 открыты мемориальные доски выпускникам - в частности, убитым в военной операции на Украине Темботу Унагасову и Анзору Ципинову, сообщает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 194 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 178 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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