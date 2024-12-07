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20:03, 7 декабря 2024

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Приписнов убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1021 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1020 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб Евгений Приписнов 1984 года рождения, сообщила 5 декабря в своем телеграм-канале администрация Руднянского района Волгоградской области.

"Уроженец р.п. Рудня. Выпускник Щелканской средней школы. Закончил Жирновский нефтяной техникум", - сообщила администрация, отметив, что Приписнов был убит еще 2 сентября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1021 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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