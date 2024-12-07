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14:43, 7 декабря 2024

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бауржан Досалиев из Володарского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 420 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 декабря были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 419 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб Бауржан Досалиев, сообщила 5 декабря в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"Бауржан родился 26 апреля 2002 года. Он закончил 9 классов в Яблонской основной общеобразовательной школе, затем поступил на специальность штукатур-маляр. После учебы Бауржан решил остаться в родном селе и помогать родителям по хозяйству", - приводится в публикации биография убитого.

В ноябре 2023 года Досалиев подписал контракт на военную службу. У него остались двое детей, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 420 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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