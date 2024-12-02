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17:37, 2 декабря 2024

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Серик Есеев из Володарского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 419 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 418 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб Серик Есеев, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"Серик Бекжанович родился 24 февраля 1998 года в селе Сорочье. Он окончил Сорочинскую среднюю школу и Астраханский инженерно-строительный институт, получив диплом мастера общестроительных работ. После службы в армии он работал в ООО «СК Мосты и Тоннели»", - приводится в публикации биография убитого.

Есеев заключил контракт в феврале 2024 года и погиб 26 марта. У него остались вдова и трехлетний сын, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 419 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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