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17:43, 1 декабря 2024

Боец из Володарского района убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Стрелков из Володарского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 418 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 417 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб Алексей Стрелков, 1986 года рождения, сообщила 30 ноября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Стрелков с женой воспитывал семерых детей. "В последние годы он был резервистом Министерства обороны, а в августе 2024 года подписал контракт. К сожалению, 11 октября 2024 года Алексей погиб", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 418 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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