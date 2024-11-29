Два бойца из Астраханской области убиты на Украине

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Руслан Сержанов и Артур Султаньяев из Володарского района убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 417 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 415 бойцов из Астраханской области.

В школе села Мултаново прошла торжественная линейка, посвященная открытию «Парты Героя» памяти выпускников школы Руслана Сержанова и Артура Султаньяева, убитых в военной операции, сообщила 27 ноября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 417 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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