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23:36, 28 ноября 2024

Боец из Астраханской области убит в военной операции

Александр Пекин. Скриншот фото из Telegram-канала Бориса Будаева от 28.11.24, https://t.me/glavaenotaevsk/2692

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Пекин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 415 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 414 бойцов из Астраханской области.

Уроженец села Енотаевка Александр Пекин убит в зоне специальной военной операции 22 сентября. Ему было 28 лет, контракт заключил в августа. У него остались мать и несовершеннолетние дети, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Енотаевского района Борис Будаев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 415 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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