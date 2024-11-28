Военный из Астраханской области убит на Украине

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Павел Михайлов из Икрянинского района убит в ходе боевых действий. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 414 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", к 26 ноября власти официально признали убитыми на Украине как минимум 5350 военных из регионов юга России, в том числе как минимум 413 из Астраханской области.

О том, что уроженец Икрянинского района Павел Михайлов убит на Украине, стало известно из отчета о вручении его семье ордена Мужества. Посмертную награду местные чиновники передали его родителям и супруге.

36-летний Михайлов - уроженец села Бахтемир, окончил школу в родном селе и ПТУ №20 в Икряном. В боевых действиях на Украине участвовал с июня 2023 года, 15 марта 2024 года был убит, следует из публикации официального телеграм-канала администрации Икрянинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 414 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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