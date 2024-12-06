Суд в Волгограде отказал тяжелобольному инвалиду в освобождении из колонии

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Инвалиду второй группы Сергею Ободенко, страдающему рассеянным склерозом, отказано в освобождении из колонии в Волгоградской области. Суд проигнорировал медицинское заключение о том, что заболевание Ободенко препятствует содержанию под стражей, защита намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Ободенко, который отбывает наказание в исправительной колонии в Волгоградской области, болен рассеянным склерозом, не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном лечении, которое, по словам его супруги и адвоката, ему не оказывается.

46-летний Ободенко - инвалид второй группы, он находится в колонии четвертый год. В феврале 2021 года Волгоградский областной суд приговорил его к 19 годам лишения свободы по обвинению в убийстве тещи и покушении на убийство шурина. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Красноармейский районный суд Волгограда 4 декабря отказал Сергею Ободенко в освобождении. Защита указывала, что заболевание Ободенко несовместимо с содержанием под стражей, однако суд, посовещавшись на месте, отказался удовлетворить ходатайство.

Мотивировочную часть осужденному обещали выдать через трое суток. "На решение суда будет подана апелляция", рассказали корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Сергея Ободенко Сергей Яновский и супруга осужденного Светлана Ободенко.

Сам Ободенко принимал участие в заседании суда по видеосвязи, хотя находился в очень тяжелом состоянии. По словам супруги, мужчина не в состоянии даже стоять на ногах и держать ложку, в колонии он не получает ни лечения, ни необходимых медикаментов. Незадолго до заседания Ободенко, пытаясь самостоятельно принять душ, встал с инвалидной коляски, но не удержался, упал и сломал ребра. С поломанными ребрами его затащили на коляске в комнату, откуда велась трансляция на заседание суда.

Адвокат Сергей Яновский напомнил, что рассмотрение его ходатайства об освобождении Ободенко первоначально было назначено на 30 октября, а до этого судья назначил заключенному инвалиду переосвидетельствование. Сергея Ободенко положили в тюремную больницу на обследование, где врачи подтвердили его диагноз, но заседание перенесли с 30 октября на 4 декабря. "И теперь суд отказал в освобождении, пока без мотивировочной части своего вердикта. Его мы получим через трое суток и сразу обжалуем", - добавил Яновский. Адвокат отметил, что поможет своему подзащитному написать жалобу, так как Ободенко из-за отсутствия лечения уже не может самостоятельно держать в руках ручку и писать.

В разговоре с женой Сергей Ободенко ответил на переданные ему вопросы корреспондента Кавказского узла", сообщив, что его самочувствие сильно ухудшилось в последние недели. По словам заключенного, заболевание прогрессирует, и из-за атрофии конечностей он больше не может стоять на ногах, даже опираясь на стены. После падения в душе врачи обследовали его, заявив, что перелом ребер не затронул плевру легких, однако Ободенко жалуется на сильные боли и трудности с дыханием в любом положении, как сидя, так и лежа.

Заседание суда 4 декабря продолжалось около часа и доставка Ободенко к зданию, откуда велась трансляция в суд. "Нам сказали прийти к дверям здания, где конференц-связь, я собрался и попросил, чтобы меня сокамерники докатили до дверей здания, так как оно удалено и я самостоятельно не могу уже передвигаться из-за слабости рук. Меня докатили. Там собралось у дверей несколько человек, нам никто двери не открыл. Тогда я стал звонить и говорить лагерному, что у нас суд, просил открыть двери, на что он сказал, что был в 09.00 (у здания) и там никого не было. Тогда я позвонил своему адвокату, и лагерный срочно прибежал, открыл двери", - отмечает Сергей Ободенко.

По словам Ободенко, другие заключенные на руках подняли его коляску и занесли в здание через несколько ступеней, а затем закатили в камеру, откуда велась трансляция. Во время заседания судья постоянно обрывала его речь и не давала закончить мысль, требуя говорить быстрее.

“Я говорил как мог и пытался объяснить судье, что мне тяжело без посторонней помощи, что я прошел обследование, что группа из четырех врачей установила, что я не могу содержаться в условиях тюрьмы с моим диагнозом и нуждаюсь в постоянных инъекциях. Мой адвокат передал судье заключение, но судья не приняла во внимание ни заключение, ни мои слова, ни слова адвоката. В суде был представитель прокуратуры, к которому я так же обращался за защитой моих прав, но он, несмотря на документы, настаивал на том, что я могу сидеть (в тюрьме). Тюремные врачи подтвердили, что я не прихожу к ним на ежедневные инъекции, а значит, сам отказываюсь от медпомощи. Такая постановка вопроса бесчеловечна, я многократно объяснял этим тюремным врачам и прокурорам, что я не могу двигаться самостоятельно и даже приехать на коляске к зданию больницы для меня целая проблема. Я просил приходить ко мне и делать инъекции, но это расценивается тюремными медработниками как унижение. Но как я могу приходить к ним на второй этаж, даже если меня подкатят на каталке к зданию, мне никто так и не объяснил. Я как не получал, так и не получаю жизненно важных инъекций. Обжаловать решение суда буду", - передал Сергей Ободенко через супругу.

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