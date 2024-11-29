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18:07, 29 ноября 2024

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Воронов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 188 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 ноября представители властей и силовиков официально  признали убитыми на Украине не менее 187 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Виктор Воронов убит в военной операции на Украине, сообщила глава Майского района Кабардино-Балкарии Татьяна Саенко, отчитываясь о передаче ордена Мужества родным бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 188 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 172 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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