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17:52, 27 ноября 2024

Два жителя Дагестана задержаны по делу о подготовке теракта

Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали двух жителей Дагестана, которые, по версии следствия, купили компоненты взрывного устройства и планировали теракт в одном из госучреждений республики.
 
Уголовное дело о прохождении обучения в целях террористической деятельности (статья 205.3 Уголовного кодекса России), приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса России) и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 223.1 Уголовного кодекса России) расследуется в отношении двух жителей Дагестана, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

По версии следствия, в 2023-2024 годах два местных жителя, "в целях дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения террористического акта в одном из государственных учреждений республики" и прошли обучение по изготовлению взрывных устройств. "В июле 2024 года подозреваемые, находясь в селе Куруш Хасавюртовского района, приняли меры к незаконному изготовлению взрывного устройства, приобретя компоненты для его изготовления, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

Подозреваемые задержаны, ведется расследование, сообщило следствие.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре следствие сообщило о задержании четырех человек по подозрению в создании и финансировании террористического сообщества в Дербенте.

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Автор: "Кавказский узел"

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