Жители Дагестана задержаны за участие в террористическом сообществе

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Четверо человека задержаны по подозрению в создании и финансировании террористического сообщества в Дербенте.

Задержанные — жители Сулейман-Стальского, Дербентского районов и Дербента в возрасте от 35 до 41 года.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев мужчины принимали участие в создании террористического сообщества в Дербенте и финансировали его, пишет телеграм-канал "Новости ННТ", насчитывающий 17 855 подписчиков.

Задержанные создали сообщество, чтобы организовывать теракты. Они вовлекали в него новых членов, сообщил телеграм-канал Mash Gor, число подписчиков которого превышает 43 тысячи.

"Кавказский узел" ранее писал, что четверо заключенных из Дагестана получили сроки по делу о террористической ячейке в колонии. Южный окружной военный суд приговорил их к срокам от семи до 20 лет лишения свободы. В колонии они вступили в террористическое сообщество и участвовали в его деятельности, установил суд.

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