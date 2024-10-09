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18:00, 9 октября 2024

Четверо заключенных из Дагестана получили сроки по делу о террористической ячейке в колонии

Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от семи до 20 лет лишения свободы четырех уроженцев Дагестана. В колонии они вступили в террористическое сообщество и участвовали в его деятельности, установил суд.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными по делу об участии в деятельности террористического сообщества четверых уроженцев Дагестана, отбывающих наказание в колонии на территории республики,  сообщил сегодня "Интерфакс".

По версии следствия и суда, Арбахан Ахмедов, Руслан Ибрагимов, Алисултан Алиев и Султан Гашимов, отбывая наказание в в исправительном учреждении в Дагестане , добровольно вступили в террористическое сообщество, созданное в период с 2008 по 2011 год другим осужденным террористическое сообщество и участвовали в его деятельности, в том числе распространяли на территории исправительного учреждения экстремистскую и террористическую идеологию. Ахмедов и Ибрагимов в разные периоды проводили регулярные занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма.

В марте 2020 года Ахмедов стал руководителем террористического сообщества,"разрабатывал общие планы его деятельности", "проводил психологическую и моральную, идеологическую подготовку участников ТС к совершению преступлений террористической направленности" и склонил к участию в террористическом сообществе одного из осужденных.

Суд приговорил Ахмедова к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Ибрагимова - к 10 годам колонии с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, Гашимова - к 7,5 года колонии. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Алиев приговорен к семи годам колонии особого режима (по совокупности с приговором Измайловского районного суда г. Москвы), указано в сообщении в Telegram-канале суда.

Комментариев от представителей осужденных не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону признал пятерых жителей Дагестана виновными в участии в террористической ячейке в калмыцкой колонии и приговорил их к срокам от семи до 9,5 лет лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также были задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее высказали мнение, что информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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