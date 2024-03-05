Пятеро заключенных калмыцкой колонии осуждены по делу о "тюремном джамаате"

05 марта 2024, 13:58

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Дагестана, обвиняемых по делу о террористическом сообществе в калмыцкой колонии.

По данным пресс-службы Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, к восьми годам колонии особого режима приговорены Ислам Исраилов и Магомед Магомедов. Мерден Мерденов – к 7 годам колонии строгого режима, Ахмед Шамсудинов – к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, Арсен Мисриханов – к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

Все пятеро признаны виновными в участии в террористическом сообществе, созданного в одной из колоний в Калмыкии, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Согласно материалам дела, в 2013 году на территории исправительного учреждения в Калмыкии было создано запрещенное в России террористическое сообщество. Пятеро подсудимых стали его активными участниками – вникли в его идеологию, посещали лекции, а также изучали экстремистские материалы.

Комментариев от представителей осужденных не поступало.

По данным телеграм-канала "Обновление перечня террористов и экстремистов", публикующего обновления списка Росфинмониторинга, в котором содержатся имена причастных к терроризму и экстремизму людей, Исраилов, Магомедов, Мерденов, Шамсудинов и Мисриханов являются уроженцами Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 30 ноября 2023 года стало известно, что суд в Ростове-на-Дону признал семерых жителей регионов юга России виновными в участии в террористической ячейке в калмыцкой колонии и приговорил их к срокам от восьми до 11 лет лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также были задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее высказали мнение, что информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

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