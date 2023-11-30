30 ноября 2023, 16:56

Семь человек осуждены по делу о тюремном джамаате в калмыцкой колонии

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Суд в Ростове-на-Дону признал семерых жителей регионов юга России виновными в участии в террористической ячейке в калмыцкой колонии и приговорил их к срокам от восьми до 11 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", дело о террористической ячейке в калмыцкой колонии, по которому проходили жители нескольких регионов юга России Курбан Меджидов, Магомедали Рамазанов, Дмитрий Федченко, Гимбат Гимбатов, Айнутдин Алибориев, Гасан Гасуев, Магомед Багандов и Муслим Меджидов, поступило в Южный окружной военный суд в мае 2021 года. 11 ноября стало известно, что Айнутдин Алибориев покончил с собой в ростовском СИЗО.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2 , создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Оглашен приговор по уголовному делу против Курбана Меджидова, Магомедали Рамазанова, Гимбата Гимбатова Гасана Гасуева, Магомеда Багандова, Дмитрия Федченко, Муслима Меджидова, обвиняемых в участии в террористической ячейке в калмыцкой колонии, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия и суда, Курбан Меджидов, Рамазанов, Гимбатов, Федченко, Гасуев и Багандов в период участия в джамаате проводили публичные религиозные занятия, призывая к осуществлению террористической деятельности и оправдывая терроризм. Также Курбан Меджидов, Рамазанов и Федченко привлекали других заключенных к участию в террористической ячейке, сообщила пресс-служба суда.

Суд приговорил Курбана Меджидова к девяти годам, а Муслима Меджидова - к восьми годам в исправительной колонии строгого режима. Остальные осужденные будут отбывать сроки в колонии особого режима. Рамазанов приговорен к девяти годам лишения свободы, Федченко - девяти годам и шести месяцам, Гимбатов - восьми годам. Гасуев приговорен к 11 годам заключения, а Багандов - к 10 годам, им сроки назначены в совокупности в ранее внесенными приговорами, указано в сообщении в Telegram-канале суда.

По сведениям Национального антитеррористического комитета (НАК), Гасанов являлся лидером "кизлярской" группировки боевиков. По данным следствия, Гасанов присягнул "Исламскому государству"*. В 2012 году родственники Гасанова пожаловались правозащитникам в ДРОО "Правозащита" на давление со стороны правоохранительных органов. 

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в масштабности вербовки "Исламского государства"* в калмыцкой колонии. Они указали, что в российских колониях формируются исламские джамааты, представители которых демонстративно пропагандируют идеи террористических группировок, не являясь их членами. При этом, по мнению аналитиков, информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков на Северном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также подготовлен справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

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Примечание:

"Четверо уроженцев Дагестана осуждены по делу о терроризме", "Уроженцы Дагестана осуждены по делу о ячейке ИГ* в калмыцкой колонии", "Заключенные из Кабардино-Балкарии и Ростовской области обвинены в терроризме".

Автор: "Кавказский узел"

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