Обвиняемый по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии умер в СИЗО

11 ноября 2023, 06:47

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Уроженец Дагестана Айнутдин Алибориев, обвиняемый по делу о создании террористической ячейке в одной из колоний Калмыкии, покончил с собой в ростовском СИЗО, сообщил один из ранее осужденных по тому же делу.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Позже сообщалось о задержании по этому делу еще нескольких человек, среди которых были жители разных регионов юга России. 27 апреля суд признал участником террористического сообщества уроженца Ставрополя Александра Травинова, и назначил ему пять лет и шесть месяцев колонии. 12 мая 2021 года стало известно, что дело восьми обвиняемых в создании террористической ячейки дошло до суда, в их числе - Айнутдин Алибориев.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2 , создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Обвиняемый по делу о террористической ячейке в исправительной колонии Айнутдин Алибориев найден мертвым в камере в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщают 10 ноября "Кавказ.Реалии"*, ссылаясь на данные одного из ранее осужденных по тому же делу.

По его словам, Алибориев совершил суицид. Приговор ему еще не был вынесен, хотя под следствие он находился с февраля 2019 года. По словам свидетеля, Алибориев жаловался на подавленное психологическое состояние, его показывали врачам в Москве, но признали вменяемым.

Айнутдин Алибориев проживал до ареста в Буйнакске, у него остались мать, супруга и две дочери.

Комментариями руководства СИЗО по поводу смерти Алибориева "Кавказский узел" пока не располагает.

Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

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