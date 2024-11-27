Главное о выборах президента Грузии-2024

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14 декабря 2024 года в Грузии состоится голосование на выборах президента. Впервые за историю независимости страны оно не будет всеобщими, президента изберет коллегия выборщиков. “Кавказский узел” собрал главную информацию о предстоящих выборах.

Новшества в законодательстве

Выборы президента Грузии в 2024 году – девятые после объявления независимости страны в 1991 году. Предыдущие выборы в 2018 году стали последними прямыми президентскими выборами. Действующий президент Саломе Зурабишвили – последний президент, избранный всеобщим голосованием. В 2024 году президент избирается коллегией выборщиков.

В соответствии с грузинской Конституцией , которая была принята 13 октября 2017 года и вступила в силу после президентских выборов 2018 года , срок президентских полномочий составляет пять лет.

Президентом может быть избран гражданин Грузии не младше 40-летнего возраста, который проживал в стране хотя бы 15 лет. При этом от кандидата уже не требуется, чтобы он проживал в Грузии в течение последних трех лет до выборов .

Коллегия выборщиков

Согласно ст. 50 Конституции Грузии, президент должен быть избран специальной коллегией выборщиков открытым голосованием, без дебатов .

Коллегия выборщиков состоит из 300 членов, включая 150 депутатов парламента Грузии, 21 представителя автономной Аджарии и 20 представителей Абхазии (Грузия считает эту республику своей территорией, хотя де-факто не контролирует ее). Еще 109 членов будут определены по квотам политических партий для местных органов самоуправления, говорится в сообщении ЦИК. То есть каждая партия, которая получила на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году хотя бы один процент голосов, выдвигает кандидатов в выборщики соответственно своему проценту. При этом закон требует, чтобы в числе 109 выборщиков от местных администраций были представлены все регионы страны .

Дата голосования

По закону президентские выборы должны пройти в течение 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента. Оно состоялось 25 ноября 2024 года, а 26 ноября 2024 года депутаты «Грузинской мечты» поддержали проект постановления о назначении выборов президента на 14 декабря 2024 года .

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, то выборы президента пройдут в январе 2025 года, отметив при этом, что дата является ориентировочной .

Изменение сроков проведения выборов спикер парламента Шалва Папуашвили объяснил "определенными обстоятельствами, которые важно учитывать". "Важно, чтобы и выборы, и инаугурация состоялись в этом году", - заявил он .

Выборы проведет ЦИК Грузии в здании парламента .

Грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание на фоне протестов против итогов парламентских выборов. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов. Подробно о парламентских выборах в Грузии рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Процедура голосования

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее двух третей, то есть не менее 200 из 300 голосов выборщиков. Если ни один кандидат не набирает нужное число голосов, будет второй тур, в котором голоса распределяются между двумя ка­нди­да­тами, получившими лучшие результаты в пе­рвом туре. Президентом будет тот, кто получит наибольшее количество голосов . На выборах 2024 года второй тур пройдет в тот же день, что и первый, то есть 14 декабря 2024 года.

Первый и второй тур считается состоявшимся в случае участия в нем более половины полного состава коллегии выборщиков. Если выборы не состоялись или коллегия не смогла избрать президента, в 30-дневный срок проводятся повторные выборы, говорится в ст.50 Конституции Грузии .

Инаугурация нового президента состоится 29 декабря 2024 года.

Кандидаты в президенты

Кандидатов на пост президента отбирает коллегия выборщиков. Каждую кандидатуру должны поддержать не менее 30 членов коллегии, при этом каждый член коллегии может поддержать только одного кандидата .

27 ноября 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Михаила Кавелашвили.

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