RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
23:59, 27 ноября 2024

Главное о выборах президента Грузии-2024

Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

14 декабря 2024 года в Грузии состоится голосование на выборах президента. Впервые за историю независимости страны оно не будет всеобщими, президента изберет коллегия выборщиков. “Кавказский узел” собрал главную информацию о предстоящих выборах.

Новшества в законодательстве

Выборы президента Грузии в 2024 году – девятые после объявления независимости страны в 1991 году. Предыдущие выборы в 2018 году стали последними прямыми президентскими выборами. Действующий президент Саломе Зурабишвили – последний президент, избранный всеобщим голосованием. В 2024 году президент избирается коллегией выборщиков.

В соответствии с грузинской Конституцией 1, которая была принята 13 октября 2017 года и вступила в силу после президентских выборов 2018 года 2, срок президентских полномочий составляет пять лет.

Президентом может быть избран гражданин Грузии не младше 40-летнего возраста, который проживал в стране хотя бы 15 лет. При этом от кандидата уже не требуется, чтобы он проживал в Грузии в течение последних трех лет до выборов 3.

Коллегия выборщиков

Согласно ст. 50 Конституции Грузии, президент должен быть избран специальной коллегией выборщиков открытым голосованием, без дебатов 4.

Коллегия выборщиков состоит из 300 членов, включая 150 депутатов парламента Грузии, 21 представителя автономной Аджарии и 20 представителей Абхазии (Грузия считает эту республику своей территорией, хотя де-факто не контролирует ее). Еще 109 членов будут определены по квотам политических партий для местных органов самоуправления, говорится в сообщении ЦИК. То есть каждая партия, которая получила на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году хотя бы один процент голосов, выдвигает кандидатов в выборщики соответственно своему проценту. При этом закон требует, чтобы в числе 109 выборщиков от местных администраций были представлены все регионы страны 5.

Дата голосования

По закону президентские выборы должны пройти в течение 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента. Оно состоялось 25 ноября 2024 года, а 26 ноября 2024 года депутаты «Грузинской мечты» поддержали проект постановления о назначении выборов президента на 14 декабря 2024 года 6.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, то выборы президента пройдут в январе 2025 года, отметив при этом, что дата является ориентировочной 7.

Изменение сроков проведения выборов спикер парламента Шалва Папуашвили объяснил "определенными обстоятельствами, которые важно учитывать". "Важно, чтобы и выборы, и инаугурация состоялись в этом году", - заявил он 8.

Выборы проведет ЦИК Грузии в здании парламента 9.

Грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание на фоне протестов против итогов парламентских выборов. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов.  Подробно о парламентских выборах в Грузии рассказывается в справке “Кавказского узла”. 

Процедура голосования

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее двух третей, то есть не менее 200 из 300 голосов выборщиков. Если ни один кандидат не набирает нужное число голосов, будет второй тур, в котором голоса распределяются между двумя ка­нди­да­тами, получившими лучшие результаты в пе­рвом туре. Президентом будет тот, кто получит наибольшее количество голосов 10. На выборах 2024 года второй тур пройдет в тот же день, что и первый, то есть 14 декабря 2024 года. 

Первый и второй тур считается состоявшимся в случае участия в нем более половины полного состава коллегии выборщиков. Если выборы не состоялись или коллегия не смогла избрать президента, в 30-дневный срок проводятся повторные выборы, говорится в ст.50 Конституции Грузии 11.

Инаугурация нового президента состоится 29 декабря 2024 года.

Кандидаты в президенты

Кандидатов на пост президента отбирает коллегия выборщиков. Каждую кандидатуру должны поддержать не менее 30 членов коллегии, при этом каждый член коллегии может поддержать только одного кандидата 12.

27 ноября 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Михаила Кавелашвили.

Примечания

  1. https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36
  2. Новая Конституция Грузии вступила в силу // Civil.ge, 17.12.2018.
  3. Основные пункты новой Конституции Грузии // Civil.ge, 27.09.2017.
  4. https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36
  5. В Грузии нового президента впервые изберет не народ, а специальная коллегия. Как это будет? // JAMnews, 23.11.2024.
  6. Спикер парламента Грузии пообещал выборы президента уже в 2024 году // РБК, 25.11.2024.
  7. Выборы президента Грузии могут пройти в начале января // ТАСС, 13.11.2024.
  8. Правящая партия Грузии ускоряет избрание нового президента// Новости Грузия, 25.11.2024.
  9. Выборы президента Грузии предложили провести 14 декабря // ТАСС, 26.11.2024.
  10. https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36
  11. https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346?publication=36
  12. В Грузии нового президента впервые изберет не народ, а специальная коллегия. Как это будет? // JAMnews, 23.11.2024.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:19, 27 ноября 2024
Администрация изолятора отказалась освободить Захара Зарипова
17:52, 27 ноября 2024
Два жителя Дагестана задержаны по делу о подготовке теракта
17:02, 27 ноября 2024
Контрактник со Ставрополья убит в военной операции
11:24, 27 ноября 2024
Михаил Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии
10:17, 27 ноября 2024
Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции
09:31, 27 ноября 2024
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
Все события дня
Новости
Флаг Грузии на акции протеста в Тбилиси, фото: https://www.newsgeorgia.ge/
27 ноября 2024, 01:23
ЦИК Грузии утвердила дату проведения президентских выборов
Флаг Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
23 ноября 2024, 03:43
Политологи в Грузии прокомментировали предстоящий визит миссии Евросоюза по оценке выборов
Молодые люди на протестной акции в Тбилиси. 18 ноября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
19 ноября 2024, 00:52
Студенты стали движущей силой протестной акции в Тбилиси
16 ноября 2024, 04:12
Студенты в Тбилиси и Батуми выступили против фальсификации итогов выборов
Люди на избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
03 ноября 2024, 05:04
Омбудсмен Грузии скептически оценил заявления о массовых фальсификациях на выборах
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Стоит грузинской оппозиции надеяться на "агента" Трампа? А на кого ещё? Осанна "железным яйцам"
Фото
15:28, 27 ноября 2024
Ветер с Апшерона
6
Гомогенизация Южного Кавказа
Фото
14:11, 26 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
21
Нового президента Грузии изберут 14 декабря! Имхо, в третий раз, Мечта ошибку не допустит
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Блогеры
Фото
17:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Стоит грузинской оппозиции надеяться на "агента" Трампа? А на кого ещё? Осанна "железным яйцам"
Фото
15:28, 27 ноября 2024
Ветер с Апшерона
6
Гомогенизация Южного Кавказа
Фото
11:21, 27 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Михаил Кавелашвили - будущий президент Грузии
Фото
14:11, 26 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
21
Нового президента Грузии изберут 14 декабря! Имхо, в третий раз, Мечта ошибку не допустит
Фото
18:30, 25 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Причины отсутствия людей на сегодняшней "революции" в Тбилиси. фото
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Захар Зарипов. Фото: https://t.me/smirusnews/62316
27 ноября 2024, 19:19
Администрация изолятора отказалась освободить Захара Зарипова

На избирательном участке в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 ноября 2024, 16:14
Муниципальные выборы назначены в Азербайджане

Михаил Кавелашвили. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/kandidatom-v-prezidenty-ot-pravyashej-partii-gruzii-stal-mihail-kavelashvili/
27 ноября 2024, 11:24
Михаил Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии

Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
26 ноября 2024, 19:39
Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать суд в Ставрополе*

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше