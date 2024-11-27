Михаил Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии

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Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Михаила Кавелашвили.

Как писал "Кавказский узел", грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание, оно проходило на фоне масштабной акции протеста у здания. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов.

26 ноября парламент Грузии назначил проведение выборов президент на 14 декабря. Действующий президент страны Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности до дня инаугурации.

"Грузинская мечта" предложила Михаила Кавелашвили кандидатом на пост президента Грузии. Кавелашвили – депутат парламента Грузии 11-го созыва. В 2016-2020 годах был депутатом парламента 9-го созыва от избирательного блока "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", а с 2020 года — депутат парламента 10-го созыва. В 2022 году Михаил Кавелашвили вместе с Созаром Субари и Дмитрием Хундадзе покинул "Грузинскую мечту" и присоединился к партии "Сила народа", где с 20 марта является политическим секретарем. Кандидата представил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, сообщает "Первый канал" Грузии.

Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии. В 1988-1995 годах он был игроком тбилисского "Динамо" и трижды становился чемпионом Грузии. В разные годы он играл в таких футбольных клубах, как "Манчестер Сити", "Грассхофер", "Цюрих", "Люцерн", пишет телеграм-канал "Генацвале", насчитывающий 5 164 подписчика.

Кавелашвили стоит на правом, наиболее консервативном фланге."Грузинской мечты", считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Это ... традиционный, консервативный грузин. В отличие от Зурабишвили и Маргвелашвили - типичный представитель Грузинской Мечты, причем, консервативного, правого направления", - написал он в посте "Михаил Кавелашвили - будущий президент Грузии".

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