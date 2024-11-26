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18:10, 26 ноября 2024

Два жителя Дагестана осуждены за организацию канала миграции в ЕС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале приговорил к условным срокам и штрафу двух человек, которые помогали жителям Ближнего Востока незаконно попадать в Евросоюз.

Советский районный суд Махачкалы признал двоих жителей Дагестана виновными в организации канала незаконной миграции в Евросоюз транзитом через РФ, сообщила сегодня  пресс-служба УФСБ России по республике.

"Двое жителей Дагестана через мессенджеры искали потенциальных клиентов. В дальнейшем с ними обговаривались условия, порядок транзитного проезда через территорию России и размер денежного вознаграждения", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс"

По данным следствия, они оформляли для жителей Ближнего Востока необходимые документы, организовывали их прибытие в аэропорт Махачкалы, координировали питание, размещение и передвижение по территории РФ. В дальнейшем незаконные мигранты передавались другим членам преступной группы, в обязанности которых входило их перемещение через госграницу в страны ЕС.

Суд назначил обвиняемым  по четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также 100 тысяч рублей штрафа.

Как писал "Кавказский узел" также писал, что регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. 

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Автор: "Кавказский узел"

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