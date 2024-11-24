Житель кубанского хутора заподозрен в нападении на полицейского

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В хуторе Садовом водитель оскорбил сотрудников полиции, остановивших его, и напал на одного из них.

Новокубанский межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в нападении на полицейского.

По версии следствия, 20 ноября в хуторе Садовом Отрадненского района сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные требования полицейских мужчина начал их оскорблять и применил в отношении одного из них физическую силу, пишет 23 ноября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу кубанского СУ СКР.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце октября к двум годам колонии-поселения был приговорен житель Иловли, который во время конфликта с местными жителями напал на полицейского, а у его коллеги сорвал с рубашки погон.

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